Granate im Zählerkasten: Bundesheer muss zu Wiener Haus ausrücken

Diese war im Zählerkasten im Gang eines Mehrparteienhauses „versteckt“ und mit Klebeband umwickelt, wie die Polizei nun berichtet. Erst kam ein sprengstoffkundiger Polizist, der die Echtheit bestätigte, der Entminungsdienst des Bundesheers entfernte die Granate dann schließlich. Eine weitere Gefährdungslage konnte dadurch schnell ausgeschlossen werden, das Landesamt für Staatsschutz und Extremismusbekämpfung wurde informiert.

Was man beim Fund von sprengstoffverdächtigen Gegenständen machen sollte

Die Wiener Polizei rät zu diesem Anlass nun, dass man, wenn man sprengstoffverdächtige Gegenstände oder Kriegsmaterial findet, sich den Auffindungsort merken und sich in eine sichere Distanz begeben soll. Der nächste Schritt ist dann der Anruf bei der Polizei unter 133. Was man auf keinen Fall machen sollte: „Sprengstoffverdächtige Gegenstände und Kriegsmaterial dürfen nicht bewegt oder manipuliert werden.“