14-Jähriger raubt Trafik aus, verletzt zwei Polizisten

Als die Polizisten eintrafen, hatte eine Passantin sie darauf hingewiesen, dass der Tatverdächtige beim hinteren Ausgang sei. Kurz darauf bemerkte man einen Jugendlichen, der versuchte davonzulaufen, von den einschreitenden Beamten aber dennoch angehalten werden konnte. Bei ihm handelt es sich um einen 14-jährigen Österreicher, er wurde festgenommen. Bei ihm wurde nämlich eine mittlere, vierstellige Bargeldsumme gefunden, berichtet die Polizei weiter.

14-Jähriger jetzt in Justizanstalt

Und das ist nicht die einzige Tat, derer er verdächtigt wird. Weitere Erhebungen haben nämlich ergeben, dass er dieselbe Trafik auch schon eine Woche davor ausgeraubt haben soll. Der Trafikbesitzer wurde bei dem Vorfall durch Faustschläge im Gesicht verletzt und mit dem Umbringen bedroht, weil er die Trafik versperrt hatte, um den Täter anzuhalten. Weil der Jugendliche sich bei der Festnahme widersetzt hat, wurden außerdem zwei Polizisten verletzt. Der 14-Jährige wurde in die Justizanstalt gebracht. Er verweigerte bisher die Aussage.