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/ ©Alexander Tuma / BMI
Symbolfoto
Foto in Beitrag von 5min.at zeigt einen Mann, der gerade von zwei Polizisten festgenommen wird.
Der Jugendliche wurde von der Polizei festgenommen.
Wien / 17. Bezirk
21/04/2026
Bei Festnahme

14-Jähriger raubt Trafik aus, verletzt zwei Polizisten

Montagnachmittag, am 20. April 2026 gegen 16.05 Uhr, wurden die Beamten zu einem Trafikraub nach Wien-Hernals gerufen.

von Phillip Plattner Phillip Plattner Online-Redakteur Kärnten Steiermark
1 Minute Lesezeit(162 Wörter)

Als die Polizisten eintrafen, hatte eine Passantin sie darauf hingewiesen, dass der Tatverdächtige beim hinteren Ausgang sei. Kurz darauf bemerkte man einen Jugendlichen, der versuchte davonzulaufen, von den einschreitenden Beamten aber dennoch angehalten werden konnte. Bei ihm handelt es sich um einen 14-jährigen Österreicher, er wurde festgenommen. Bei ihm wurde nämlich eine mittlere, vierstellige Bargeldsumme gefunden, berichtet die Polizei weiter.

14-Jähriger jetzt in Justizanstalt

Und das ist nicht die einzige Tat, derer er verdächtigt wird. Weitere Erhebungen haben nämlich ergeben, dass er dieselbe Trafik auch schon eine Woche davor ausgeraubt haben soll. Der Trafikbesitzer wurde bei dem Vorfall durch Faustschläge im Gesicht verletzt und mit dem Umbringen bedroht, weil er die Trafik versperrt hatte, um den Täter anzuhalten. Weil der Jugendliche sich bei der Festnahme widersetzt hat, wurden außerdem zwei Polizisten verletzt. Der 14-Jährige wurde in die Justizanstalt gebracht. Er verweigerte bisher die Aussage.

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