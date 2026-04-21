Drogenlenker schleift Polizist mehrere Meter mit

In der Brunner Straße in Wien-Liesing haben Polizisten in der Nacht von Sonntag auf Montag, 20. April 2026 gegen 1.10 Uhr, einen Autofahrer angehalten. Dieser versuchte in weiterer Folge, zu flüchten.

Der Mann war auf der Flucht vor der Polizei, kam allerdings nicht sonderlich weit.

Der Mann war auf der Flucht vor der Polizei, kam allerdings nicht sonderlich weit.

Bei seiner Flucht hat er auch einen Beamten mehrere Meter weit mitgeschleift, als dieser versuchte, ebenjene zu verhindern. Der 28-jährige Österreicher wurde umgehend verfolgt, verursachte auf der Fahrt auch noch einen Unfall, indem er gegen einen Betonpfeiler krachte. In weiterer Folge ging es zu Fuß weiter, die Polizisten konnten ihn aber einholen und schließlich auch vorläufig festnehmen.

Zwei Polizisten leicht verletzt

Der 28-Jährige wurde von der Berufsrettung Wien erstversorgt und in ein Krankenhaus gebracht. Zwei Beamte wurden bei der Amtshandlung ebenfalls verletzt, konnten ihren Dienst jedoch fortsetzen. Später sollte sich noch herausstellen, dass der Mann keinen gültigen Führerschein hatte, im Auto fand man außerdem Suchtgiftutensilien und Drogen. Er wurde auf freiem Fuß angezeigt.