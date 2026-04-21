Dieb stiehlt Wienerin das Handy, diese kann es orten

Einer Wienerin wurde Montagvormittag das Handy gestohlen. Doch sie konnte es orten, die Polizei hielt daraufhin ein Auto an und nahm eine Person fest.

Der Vorfall ereignete sich in Wien-Margareten Montagvormittag, am 20. April 2026 gegen 11.50 Uhr. Eine Frau rief die Polizei, weil sie ihr gestohlenes Handy orten konnte, der Tatverdächtige sei in einem Auto Richtung Hauptbahnhof unterwegs. Die Beamten konnten das Fahrzeug schließlich anhalten, drin waren drei slowakische Staatsbürger, zwei Männer und eine Frau (26, 39 und 38 Jahre alt).

39-Jähriger wurde festgenommen

Der 39-Jährige flüchtete zuerst, konnte wenig später aber in einer nahegelegenen Fast-Food-Filiale von den Beamten angehalten und festgenommen werden. Bei der anschließenden Durchsuchung des Autos fand man Einbruchswerkzeug, präparierte Taschen sowie mutmaßlich weiteres Diebesgut. Die Wienerin hat derweil ihr Handy wieder zurückbekommen, der 39-Jährige wurde festgenommen. Die beiden weiteren Tatverdächtigen wurden auf freiem Fuß angezeigt. Sie zeigten sich allesamt nicht geständig.