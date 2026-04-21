Mit Süßigkeiten gelockt: 52-Jähriger hat 6-Jähriges Mädchen vergewaltigt

Weil er ein sechsjähriges Mädchen aus der Nachbarschaft in seine Wohnung gelockt und anschließend vergewaltigt hatte, ist am Dienstag am Wiener Landesgericht ein 52-Jähriger zu viereinhalb Jahren Haft verurteilt worden.

Auch der Verteidiger des 52-Jährigen bezeichnete die Tat am Dienstag am Wiener Landesgericht als „schrecklich und erschütternd“. Die Misshandlung ereignete sich am 3. Juli 2025. Der Mann hatte das Mädchen laut Medienberichten eine Zeit lang beim Spielen in der Wohnanlage beobachtet, bevor er ihr letztendlich einen Lollipop angeboten hat. Die 6-Jährige habe die Süßigkeit angenommen und ihn in dessen Wohnung begleitet.

In Wohnung geschoben und vergewaltigt, vorher Potenzmittel genommen

Laut Verteidiger habe der Täter zuvor Potenzmittel eingenommen. Deswegen habe er sich auch „in einem unkontrollierbaren Zustand befunden“. Auch der Angeklagte bestätigte das. Nach einer Minute soll der Alptraum dann vorbei gewesen sein. Der Mann syrischer Herkunft habe das Nachbarskind danach wieder aus der Wohnung geschickt.

Zwischen 5.000 und 6.000 Dateien von Kindesmissbrauch gefunden

Der 52-Jährige soll unter einer pädophilen Störung leiden. Nach der Festnahme des 52-Jährigen wurde bei dem Mann eine Hausdurchsuchung durchgeführt. Dabei wurden auf diversen Datenträgern 5.500 bis 6.000 Dateien, Bilder und Videos mit Kindesmissbrauchsmaterial sichergestellt. Zwei Videos soll der bei AMS als arbeitssuchend Gemeldete per WhatsApp auch weitergegeben haben. Außerdem habe er aus dem beschafften Material über 160 Screenshots hergestellt.

Urteil schnell gefällt

Die Anklage umfasst noch mehr: Einem weiteren minderjährigen Opfer zeigte der Mann im Park einen Pornofilm auf seinem Handy. Auch das gesteht dieser. Das Urteil fällt rasch: Viereinhalb Jahre Haft. Es ist bereits rechtskräftig.