Millionen-Insolvenz: Wiener Restaurant sperrt jetzt zu

Über das Vermögen der Gastrodogs Gastronomieentwicklungs- und Betriebs GmbH wurde am Wiener Handelsgericht nun ein Konkursverfahren eröffnet. Betrieben wurde das Restaurant "Taverna" in Wien-Josefstadt.

Wie der Alpenländische Kreditorenverband (AKV) nun erklärt, sind rund 25 Gläubiger und fünf Mitarbeiter von der Pleite betroffen. Die Verbindlichkeiten liegen bei etwas mehr als 1,3 Millionen Euro.

Warum die Betreiber der „Taverna“ jetzt pleite sind

Als Gründe für das Abgleiten in die nunmehrige Insolvenz werden im Antrag unter anderem „mehrere strukturelle Veränderungen im Konsum- und Ausgehverhalten“ angegeben. Außerdem führt man die Pleite auch auf die veränderten wirtschaftlichen Rahmenbedingungen und die daraus resultierenden Probleme zurück. Insbesondere könne man einen deutlichen Rückgang der Abendgastronomie beobachten, darüber hinaus seien auch die Betriebs- und Personalkosten stark gestiegen. All das inklusive der allgemein rückläufigen Frequenz in der Gastronomie hätte sich belastend auf die wirtschaftliche Entwicklung des Unternehmens ausgewirkt.

Unternehmensfortführung und Sanierung nicht angestrebt

Seitens des AKV heißt es bezüglich der weiteren, nun folgenden Schritte, dass eine Unternehmensfortführung und damit einhergehend eine Sanierung nicht angestrebt werden. „Das Unternehmen wird daher geschlossen und liquidiert werden“, so die Experten abschließend.