Doch kein Bau der lang ersehnten Rad- und Fußgängerbrücke in Stadlau

Radfahrer und Fußgänger hätten sich darauf gefreut, nun wird die als "historisches Projekt" angekündigte Brücke im Gewerbepark Stadlau doch nicht gebaut. Grund sind Sparmaßnahmen.

Zwischen Marlen-Haushofer-Weg und Süßenbrunner Straße hätte es parallel zur Straßenbahnbrücke der Linie 26 einen Rad-Highway sowie einen Fußweg geben sollen.

Zwischen Marlen-Haushofer-Weg und Süßenbrunner Straße hätte es parallel zur Straßenbahnbrücke der Linie 26 einen Rad-Highway sowie einen Fußweg geben sollen.

Für den Sommer war der Baustart vorgesehen. Jetzt fehlt laut ORF Wien für die geplante Rad-und Fußgängerbrücke das Geld. Im September 2024 hatte die Stadtregierung die Brücke medienwirksam angekündigt, damals wurden auch Probebohrungen durchgeführt. Der Baustart wird sich aus budgetären Gründen aber auf ungewisse Zeit nach hinten verschieben, heißt es von der zuständigen MA29.

28 Millionen Euro waren für Brücke vorgesehen

Grundsätzlich bestätigt die MA29 aber, dass es sich um eine wichtige Lokale Fußwegverbindung und Teil einer bezirksübergreifenden Radverkehrsachse handelt. Daher strebe sie eine Weiterführung des Projekts an, sobald die Rahmenbedingungen gegeben sind. Rund 28 Millionen waren für den Bau vorgesehen.

Hätte „Rad-Highway“ werden sollen

Sie sollte der Lückenschluss auf der Radachse zwischen dem Kagraner Platz und der Seestadt werden. Zwischen Marlen-Haushofer-Weg und Süßenbrunner Straße hätte es parallel zur Straßenbahnbrücke der Linie 26 einen „Rad-Highway“ sowie einen Fußweg geben sollen. Damit wäre auch für die fußläufige Erreichbarkeit des Gewerbeparks gesorgt.

Anrainer sind verärgert

Anrainer hätten sich gewünscht, dass die Rad-und Fußgängerbrücke gleich gemeinsam mit der bereits existierenden Straßenbahnbrücke errichtet worden wäre. Auch die MA29 sieht dies als Versäumnis der damaligen Verkehrsstadträtin Maria Vassilakou (Grüne). Aus der Partei heißt es jedoch, dass die Planungen schon weit vor der Amtszeit Vassilakous begonnen hätten.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 21.04.2026 um 15:38 Uhr aktualisiert