Nach Raub: Unbekannter mit Pistole auf der Flucht

Großeinsatz heute Nachmittag in der Ketzergasse: Ein maskierter Mann hat eine Apotheke überfallen und eine Angestellte mit einer Schusswaffe bedroht. Trotz einer sofort eingeleiteten Fahndung fehlt vom Täter bislang jede Spur.

Dramatische Szenen spielten sich heute, am 21. April 2026, gegen 15 Uhr im 23. Wiener Gemeindebezirk ab. Ein bisher unbekannter Täter betrat eine Apotheke in der Ketzergasse und zückte eine schwarze Pistole. Er bedrohte eine Angestellte und forderte die Herausgabe von Bargeld.

Flucht in Richtung Fürst-Liechtenstein-Straße

Nachdem ihm das Geld ausgehändigt wurde, flüchtete der Unbekannte zu Fuß in Richtung Fürst-Liechtenstein-Straße. Die Polizei leitete umgehend umfangreiche Fahndungsmaßnahmen ein, die jedoch bislang ohne Erfolg blieben. Das Landeskriminalamt Wien (Ermittlungsbereich Raub) hat bereits die weiteren Ermittlungen übernommen.

Die Polizei sucht nach diesen Mann: Die Ermittler suchen nach einem Mann mit folgendem Aussehen: Statur: Männlich, etwa 175 cm groß, dünne Statur, heller Hauttyp.

Bekleidung: Dunkler PUMA-Trainingsanzug und dunkle Schuhe.

Maskierung: Weiße FFP2-Maske.

Bewaffnung: Er führte eine schwarze Pistole bei sich. Hast du etwas gesehen?

Sachdienliche Hinweise – auf Wunsch auch anonym – nimmt jede Polizeidienststelle oder das Landeskriminalamt Wien unter der Telefonnummer 01-31310-33800 entgegen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 21.04.2026 um 18:07 Uhr aktualisiert