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/ ©Gruppe Sofortmaßnahmen
Das Bild auf www.5min.at zeigte mehrere Butangasflaschen.
Die Behälter, die ein Gesamtgewicht von 164 Kilogramm aufweisen, wurden in den Eingangsbereichen zweier Lebensmittelgeschäfte entdeckt.
Wien
21/04/2026
Explosionsgefahr

Gefährliche Lagerung: Über 700 Butangasflaschen in Wien beschlagnahmt

In Wien-Margareten wurden 725 illegal gelagerte Butangasflaschen beschlagnahmt. Wegen akuter Explosionsgefahr stellten die Gruppe Sofortmaßnahmen und die Feuerwehr die 164 kg Gas sicher.

von Nico Deutscher Das Bild zeigt das Profilbild von 5 Minuten-Redakteur Nico Deutscher.
1 Minute Lesezeit(127 Wörter)

Bei einer Razzia in Wien-Margareten hat die Gruppe Sofortmaßnahmen insgesamt 725 illegal gelagerte Butangasflaschen sichergestellt. Die Behälter, die ein Gesamtgewicht von 164 Kilogramm aufweisen, wurden in den Eingangsbereichen zweier Lebensmittelgeschäfte entdeckt. Aufgrund der unsachgemäßen Lagerung bestand laut Behörden akute Explosionsgefahr für Bewohner und Passanten. Der Einsatz erfolgte in Kooperation mit der Polizei, der Feuerwehr und der MA 36.

Das Bild auf www.5min.at zeigte mehrere Butangasflaschen.
©Gruppe Sofortmaßnahmen
Polizei, Feuerwehr und Co. standen im Einsatz.

Konkrete Gefährdung

Walter Hillerer, Leiter der Gruppe Sofortmaßnahmen, betont: „Die illegale Lagerung dieser erheblichen Menge an Gasflaschen stellte eine konkrete Gefährdung für Anrainerinnen und Anrainer, Beschäftigte sowie alle Personen im Gebäude dar. Aufgrund des hohen Risikopotenzials war ein sofortiges Einschreiten erforderlich und wird entsprechende Konsequenzen für die Verantwortlichen nach sich ziehen.“

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