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auf dem bild von 5min.at sieht man wien vom nussberg aus.
In den Wiener Weinbergen erhascht man einen wunderschönen Blick hinunter in die Stadt.
Wien
21/04/2026
Freundlich

Den ganzen Tag: Am Mittwoch strahlt die Sonne in Wien

In der Nacht löst sich der letzte Bodenfrost überall auf und schon am Morgen gibt es strahlenden Sonnenschein.

von Julia Resl Das Foto auf www.5min.at zeigt Julia Resl, Online Redakteurin.
1 Minute Lesezeit(115 Wörter)

Den ganzen Tag scheint die Sonne, es zeigen sich nur wenige harmlose meist hohe Wolken am Himmel. Der Wind aus Nordwest bis Nord weht zuerst schwach, im Laufe des Tages legt er dann einen Zahn zu. Da fühlt es sich dann auch etwas frischer an bei Spitzen von 30 bis 40km/h. Die Frühtemperaturen liegen zwischen 4 und 6 Grad, die Tageshöchsttemperatur um 16 Grad.

Auch in Niederösterreich meist blauer Himmel

Die Vormittagsstunden verlaufen recht sonnig, Ab Mittag kommen hier und da Quellwolken dazu. Es bleibt aber meist trocken bei vielen Sonnenfenstern. Der Nordwind ist weiterhin lebhaft und erreicht Böen zwischen 30 und 50km/h.

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