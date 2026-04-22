Penzing bekommt heute neue Anlaufstelle für Patienten

In Wien-Penzing findet am 22. April eine große Neueröffnung statt: Der 14. Bezirk hat ab heute nämlich eine Primärversorgungseinheit (PVE). Die Einrichtung in der Linzer Straße 221 ist die erste ihrer Art im 14. Bezirk und soll vor allem im Westen der Stadt für eine Entlastung der Ärzte sorgen.

Länger und durchgehend geöffnet

Das ist vor allem aufgrund des steigenden Bedarfs an Kassenärzten, der sich durch zahlreiche Pensionierungen in den vergangenen Jahren verschärft hat, notwendig. In der neuen PVE arbeiten verschiedene Gesundheitsberufe eng zusammen – von Allgemeinmedizinern über Pfleger bis hin zu Psychotherapeuten und Sozialarbeitern. Auch die längeren Öffnungszeiten und die durchgehende Versorgung ohne urlaubsbedingte Schließzeiten dürften für die Patienten ein großes Plus sein. Angeboten werden unter anderem Vorsorgeuntersuchungen, Wundbehandlungen und Betreuung bei chronischen Erkrankungen wie Diabetes.

Weiterer Ausbau geplant

Der Ausbau solcher Zentren ist Teil eines größeren Plans der Stadt Wien: Bis 2030 sollen laut ORF mindestens 80 PVE in der Bundeshauptstadt entstehen. Aktuell gibt es bereits 30 Einrichtungen sowie neun zusätzliche Angebote speziell für Kinder. Noch heuer sind weitere Standorte in anderen Bezirken geplant.