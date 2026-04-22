Kommissar Rex löst Mordfall in Bäckerei „vor“ 700.000 Zuschauern

Am Montag, 20. April 2026, hat Kommissar Rex mit seinen menschlichen Gefährten in ORF1 einen Mordfall in einer Wiener Traditionsbäckerei gelöst. Mit dabei waren vor den Empfangsgeräten rund 700.000 Menschen.

Der zweite Mordfall bei Kommissar Rex ist geklärt, Mordfall drei steht schon vor der Tür.

Der zweite Mordfall bei Kommissar Rex ist geklärt, Mordfall drei steht schon vor der Tür.

Insgesamt waren es gar bis zu 732.000 Zuschauern, durchschnittlich verzeichnete die zweite der sechs neuen Kommissar Rex-Folgen mit dem Titel „Laib und Leben“ 697.000 Menschen vor den Empfangsgeräten. Der Marktanteil bei den über Zwölfjährigen betrug 27 Prozent, erklärt man nun in einer Aussendung.

Folge zwei von Kommissar Rex nahm rasch Fahrt auf

In der Traditionsbäckerei „Schlager“ wurde Bäckermeister Hans Schlager tot im eigenen Backofen gefunden. Schnell entwickelten sich rasante Ermittlungen, die das Team rund um Kommissar Max Steiner, Inspektor Felix Burger, Pathologe Tom Wippler, Majorin Evelyn Leitner und freilich Schäferhund Rex tief in die Geschichte des Familienbetriebs vordringen ließen. Verdächtige hatten sie zur Genüge, darunter ein Buchhändler und eine Apothekerin, die beide kurz davor standen, ihr Geschäft an Schlager zu verlieren. Aber auch Personen, die im Zusammenhang mit der Bäckerei stehen, wirkten bald verdächtig. Wer den Bäckermeister schließlich getötet hat, könnt ihr auf ORF ON immer noch nachschauen.

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Folge drei von Kommissar Rex schon in den Startlöchern

Auf Folge zwei folgt schon kommenden Montag, 27. April 2026 um 20.15 Uhr, Folge drei mit dem Titel „Galgenmännchen“. Und apropos ORF ON: Hier kann man die Folge bereits streamen. Verstorben ist in diesem Fall die Direktorin der Österreichischen Staatsbibliothek, Luise Prechtl. Während erst ein „simpler“ Raubmord in Betracht gezogen wird, wird schnell klar: so „einfach“ ist es dann doch nicht. Schnell hat das Ermittlerteam rund um Schäferhund Rex mehrere Verdächtige. Die Liste reicht bis hinunter zur erst 16-jährigen Nichte des Opfers. Mehr dazu entweder auf ORF 1 am kommenden Montag oder direkt schon auf ORF ON.