Zu wenig Fachärzte für psychisch erkrankte Menschen

Mehr als 600 Fachteilnehmende werden bei der Jahrestagung der Österreichischen Gesellschaft für Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik (ÖGPP) vom 22. bis 25. April in Wien erwartet. Thema: Der Fachärztemangel.

Die Auswirkungen des Mangels sind bereits deutlich im Versorgungssystem spürbar. So kommt es in einzelnen Regionen zunehmend zu Einschränkungen im stationären Bereich, etwa durch Schließungen psychiatrischer Einrichtungen an Wochenenden, wie derzeit am Schwarzacher Spital in Salzburg. Auch im forensisch-psychiatrischen Bereich mehren sich mediale Berichte über kritische Entwicklungen, die im Zusammenhang mit personellen Engpässen stehen.

Zu wenig Fachärzte auch im ambulanten Bereich

Gleichzeitig verschärft sich die Situation im ambulanten Bereich: Einrichtungen geraten aufgrund finanzieller Einsparungen unter Druck und sehen sich teilweise zur Schließung gezwungen, während Patienten immer länger auf fachärztliche Termine warten müssen.

Besonders betroffen ist der Strafvollzug

Besonders deutlich werden die strukturellen Defizite im Strafvollzug. Der aktuelle Schwerpunktbericht 2026 der Volksanwaltschaft zur Versorgung psychisch erkrankter Menschen im Strafvollzug, stellt einen gravierenden Mangel an fachärztlich psychiatrischem Personal fest, offene Stellen blieben oft unbesetzt. Die Fachgesellschaft sieht darin eine weitere Bestätigung der seit Jahren aufgezeigten Problemlage und warnt vor zusätzlichen Verschärfungen ohne rasche Gegenmaßnahmen.

ÖGPP fordert Bürokratie-Abbau und Attraktivierung des Berufsbildes

Die ÖGPP hat wiederholt konkrete Lösungsansätze vorgelegt. Dazu zählen insbesondere der Abbau bürokratischer Hürden in der Ausbildung junger Psychiater sowie eine Attraktivierung des Berufsbildes durch zeitgemäße Rahmenbedingungen mit adäquater Personalausstattung. Aus Sicht der Fachgesellschaft sind diese Maßnahmen essenziell, um dem bestehenden und sich weiter verschärfenden Fachärztemangel nachhaltig entgegenzuwirken. Aktuelle Zahlen der Ärztekammer belegen, dass beinahe die Hälfte der österreichischen Psychiater über 55 Jahre alt sind, lediglich knappe sieben Prozent sind unter dem 40. Lebensjahr, eine weitere Verschärfung der Situation somit absehbar.