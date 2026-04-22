Förderungs-Stopp: Aus für Jugendzentrum in Amstetten

Das offene Jugendzentrum Amstetten ist ein sozialpädagogisch betreuter Raum, der von einem multiprofessionellen Team begleitet und gemeinsam mit Kindern und Jugendlichen gestaltet wird. Nun steht es für dem Aus.

Dem Jugendzentrum Don Bosco in Amstetten ist eine Landesförderung von 50.000 Euro gestrichen worden. Das bedroht die Existenz des Einrichtungszentrums. Bis September soll noch mit reduzierten Öffnungszeiten weitergemacht werden, danach wird das Heim schließen müssen.

Grund sind Einsparungsmaßnahmen

Begründet wird dieser Schritt unter anderem mit fehlendem Budget. Integrationslandesrat Martin Antauer (FPÖ) sieht aber noch einen weiteren Grund dafür, warum es künftig keine Förderungen mehr für die Einrichtung mehr geben soll.

Antauer redet von „Links-woken-Workshops“

Der FPÖ-Landesrat bezeichnet Events im Jugendheim als „links woken Wahnsinn“. In dem Schreiben, in dem Antauer dem Don-Bosco-Sozialwerk als Betreiber des Jugendzentrums verkündete, dass er die 50.000 Euro Förderung gestrichen habe, war der FPÖ-Landesrat noch voll des Lobs. Das Zentrum sei ein wertvoller Ort für junge Menschen in Amstetten. Nachdem die Kritik nach Streichung der Gelder allerdings lauter wurde, änderte sich die Tonalität Antauers: „Wir ziehen selbstverständlich Projekte vor, die der Integration dienen, wie etwa sinnvolle Sprachschulungen, und nicht irgendeinen links-woken Wahnsinn, der völlig an den Lebensrealitäten der Niederösterreicher vorbeigeht“, hieß es da mit Verweis auf einen „LGBTIQ+“-Workshop oder ein „Pride-Flaggen-Quiz““

Betrieb nur noch bis September

Ab 1. Mai sei das Heim nur noch einen Tag pro Woche geöffnet, hei´ßt es von Regina Schmid, der Geschäftsführerin des Heims. Bis September müsse man komplett schließen. Das Sozialwerk habe versucht, an anderen Stellen des Landes Förderungen zu lukrieren, sagt Schmidt und ergänzt, dass die Arbeit des Jugendzentrums auch Aspekte aus den Bereichen Sport, Kultur oder Bildung umfasse. Es sei aber „schwierig, eine offene Türe zu finden, und sei es auch nur für Gespräche“, sagt diese.

Stadtgemeinde Amstetten will sich einschalten

Die Stadtgemeinde Amstetten will sich jetzt einschalten. Bürgermeister Christian Haberhauer (ÖVP) will in der Causa einen Sondergemeinderat einberufen und eine Resolution an Landesrat Antauer verabschieden, um darauf hinzuweisen, dass die Einrichtung ein wesentlicher Faktor für das soziale Netzwerk der Jugendlichen ist.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 22.04.2026 um 09:14 Uhr aktualisiert