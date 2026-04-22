ESC: Wiener Linien sind startklar

Die Wiener Linien sind bereit für den großen Ansturm beim Eurovision Song Contest! Erwartet werden 500.000 Fans. Die Straßen-und U-Bahnen fahren daher in kleineren Intervallen. Aber auch beim Faktor Spaß will man sich gut rüsten.

Der Countdown zum Eurovision Song Contest läuft: Nur noch wenige Tage, bis ganz Wien zur Bühne für Europa wird und Menschen aus aller Welt unter dem Motto „United by Music“ zusammenkommen. Dafür gibt es auch im Öffi-Netz ganz besondere Aktivitäten für Fans und Fahrgäste.

Party-Bim, Live-Musik in der Ubahn und Selfie-Spots

„Die Vorfreude auf den Song Contest in Wien wird spürbar und das merkt man auch bei den Wiener Linien. Sie bringen ihre Fahrgäste nicht nur rasch und sicher von A nach B, sondern schaffen mit Party-Bim, Live-Musik der U-Bahn-Stars oder Selfie-Spots im Netz am Weg zum Public Viewing gute Stimmung in der ganzen Stadt. So wird die Weltstadt der Musik auch in den Öffis einmal mehr zur Bühne für ein internationales Publikum“, bedankt sich Öffi-Stadträtin Ulli Sima (SPÖ) beim gesamten Team der Wiener Linien für das große Engagement.

Linie 49 wird zur „WL x Song Contest”-Bim“: Mitmachen ist Pflicht!

Ein besonderes Programm-Highlight ist die „WL x Song Contest” – Bim auf der Linie 49, die – mit Vienna 12-Points-Paneel vorne und hinten gebrandet – zu den Halbfinalen am 12. und 14. Mai sowie zum Finale am 16. Mai als rollende Bühne zwischen Volkstheater und Stadthalle unterwegs ist. Neben musikalischer Unterhaltung in der Bim erwarten die Fans auch entlang der Route zahlreiche Events rund um den Song Contest, bei denen weitergefeiert und getanzt werden kann. An den Finaltagen ist die Party-Bim zwischen 14 und 22 Uhr unterwegs. Ein zusätzliches Ticket braucht man dafür nicht, ein gültiger Fahrschein reicht aus – und der „Tanzschein“ darf dabei natürlich auch nicht fehlen.

WL x Song Contest Sound Lounge: Jam Sessions & Sing-Alongs

Während der ESC-Woche zwischen dem 11. und 16. Mai wird die “WL x Song Contest”-Bim zusätzlich am Karlsplatz (bei den Otto Wagner Pavillons) an ausgewählten Tagen zur stationären „Sound Lounge“ und damit zu einem offenen, internationalen Begegnungsraum für Musik.

Jam Sessions am Montag, 11. Mai 2026 von 18–21 Uhr

Bei den Jam Sessions steht das gemeinsame Musizieren im Vordergrund: In Zusammenarbeit mit der „JamGang“ wird die Bim zur offenen Bühne. Hier treten wechselnde Besetzungen unterschiedlicher Größe als „Spontanband“ auf und spielen improvisierte Konzerte. Von Jazz, Funk und Soul über Reggae bis zu Hip Hop ist dabei alles möglich. Langweilig wird es dabei aber nie!

Sing-Alongs am Mittwoch, 13. Mai 2026 & Freitag, 15. Mai 2026 von 16–22 Uhr

Bei den Sing-Alongs verwandelt sich die Bim in eine Karaoke-Bühne für alle: Gemeinsam werden bekannte ESC-Klassiker und Hits gesungen – unabhängig von Gesangserfahrung. Im Mittelpunkt stehen Spaß, Gemeinschaft und das gemeinsame Song Contest-Erlebnis sowie das Feiern von Musik über alle Grenzen hinweg.

U-Bahn-Stars begeistern im Öffi-Netz mit Live-Musik

Seit mittlerweile neun Jahren begeistern die U-Bahn-Stars die Fahrgäste an ausgewählten Orten im Öffi-Netz mit Live-Musik. Vom 4. bis 16. Mai lautet das Motto bei den U-Bahn-Stars „70 Jahre ESC“. Während des Song Contest wird der Karlsplatz zur „Open Stage”, hier werden auf internationale Künstler auftreten. Ein weiteres Highlight wird auch ein neuer Pop-Up-Standort am Urban-Loritz-Platz unmittelbar beim Ausgang der U6-Station Stadthalle.