Autofahrerin kommt von Straße ab, Beifahrer bei Unfall schwer verletzt

Eine 56-jährige Niederösterreicherin hat in der Nacht auf Mittwoch, 21. April 2026 gegen 22.25 Uhr, auf der B15 in Götzendorf an der Leitha (Bezirk Bruck an der Leitha, Niederösterreich) die Kontrolle über ihr Auto verloren.

Die Frau ist mit dem Auto schließlich von der Straße ab- und erst im angrenzenden Waldgebiet zum Stillstand gekommen. Ihr 41-jährige Beifahrer wurde bei dem Unfall schwer verletzt, die Lenkerin selbst unbestimmten Grades. Wie die Polizei nun berichtet, war ein mit ihr durchgeführter Alkomattest positiv, sie musste folglich ihren Führerschein abgeben. Die beiden Verletzten wurden ins Landesklinikum nach Baden gebracht, die Autofahrerin wird der zuständigen Bezirksverwaltungsbehörde und der Staatsanwaltschaft angezeigt.