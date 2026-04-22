Heute Mittwoch macht das „fahrende Gesundheitszentrum“ in Wien bei der Boku einen Stopp. Alle zwischen 21 und 30 Jahren können sich hier die zweite Impfdosis gratis holen. Vorausgesetzt sie haben die Erstimpfung bereits erhalten.

Das Health Mobil hält heute bei der Boku im 18. Bezirk in Wien.

Das Health Mobil hält heute bei der Boku im 18. Bezirk in Wien.

Noch bis 30. Juni läuft eine Impfaktion gegen Humane Papillomviren (HPV). Das Health Mobil der Österreichischen Gesellschaft vom Goldenen Kreuze (ÖGGK) macht auch an zwei Terminen, einer davon heute, für die kostenlose Impfung in Wien Halt.

Impfung beugt HPV-bedingten Krebserkrankungen vor

Die HPV-Impfung ist eine wichtige Vorsorge gegen HPV-bedingte Krebsformen. Was nicht jeder weiß: Über 85 Prozent aller Menschen infizieren sich im Laufe ihres Lebens. Manche Viren sind unproblematisch, einige HPV-Typen können aber Krebs im Genitalbereich, Rachen oder After auslösen. In Österreich sterben pro Woche im Schnitt drei Frauen an HPV-bedingtem Krebs. Eine Impfung kann hier vorbeugen.

Nächster Gratis-Termin am 26. Mai

Das Health Mobil ist noch bis 30. Juni unterwegs. Für die Tourstopps braucht man keine Terminvereinbarung. Interessierte können einfach vorbeikommen und sich impfen lassen. Ein Nachweis für den Erhalt der ersten Dosis ist allerdings verpflichtend. Mitzubringen sind ein Impfpass, eine E-Card und ein Lichtbildausweis.