Baby-Haie im Haus des Meeres: Drei Jungtiere geschlüpft

Im Haus des Meeres in Wien gibt es jetzt freudigen Nachwuchs - und zwar bei den sogenannten Bambushaien. Drei Hai-Babies sind schon geschlüpft. Weitere Geschwister werden bald nachfolgen.

Seit vielen Jahren züchtet das Haus des Meeres überaus erfolgreich Bambushaie. Über 100 davon sind schon an Aquarienhäuser und Universitäten in ganz Europa gegangen. Nun gibt es drei frisch geschlüpfte Jungtiere. Weitere Eier lassen noch einen faszinierenden Blick in die Embryonalentwicklung zu. Die Eikapseln wurden in der Kinderstube im 3. Stock extra so platziert, dass die Besucher mit etwas Glück, erste Bewegungen der Jungtiere im Ei live beobachten können.

©Haus des Meeres Im Inneren der Bambushai-Eier lassen sich Dotter und Embryo gut erkennen.

Hai-Babies zwischen 10 und 12 Centimeter groß

Die Tiere sind jetzt zwischen 10 bis 12 cm groß. Gut gefüttert durch die Tierpfleger können sie nun heranwachsen. Sie fressen am liebsten kleine Fischstücke, Muschelfleisch oder sogar Shrimps. Bambushaie gehören in die Verwandtschaft der Ammenhaie, sind Bodenbewohner und leben im Indopazifik. Sie werden etwa einen Meter groß und verlieren mit zunehmendem Alter das hübsche, gebänderte Farbmuster, das sie als Jungtiere tragen. Bambushaie lieben es, sich unter Korallen- oder Felsblöcken zu verstecken.

©Haus des Meeres

Wohl der Tiere steht bei Zucht an erster Stelle

Wissenschaftlich geführte Zoos arbeiten seit Jahren erfolgreich daran, immer mehr Tierarten selbst zu züchten. „Die Anzahl der Wildfänge in Aquarien wie dem Haus des Meeres ist verschwindend gering im Vergleich zu der Menge an Meeresfischen, die allein in Wien täglich zu Mittag auf den Tellern landen“, erklärt Zoodirektor Jeff Schreiner. „Wir setzen gezielt auf Nachzuchten und leisten damit einen wichtigen Beitrag zur nachhaltigen Haltung faszinierender Meerestiere. Sie sind bereits an unsere Haltungsbedingungen angepasst und erweisen sich im Vergleich zu Wildfängen als deutlich robuster und gesünder. Gleichzeitig stehen unsere Nachzuchten für mehr als nur einen kurzen Moment der Freude. Sie sind ein klares Zeichen für verantwortungsvolles und nachhaltiges Handeln, bei dem das Wohl der Tiere stets an erster Stelle steht.