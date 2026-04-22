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/ ©Haus des Meeres
auf dem bild von 5min.at sind baby-haie im haus des meeres zu sehen.
Die Kleinen verstecken sich am liebsten unter Korallen-oder Felsblöcken.
Wien
22/04/2026
Kinderstube

Baby-Haie im Haus des Meeres: Drei Jungtiere geschlüpft

Im Haus des Meeres in Wien gibt es jetzt freudigen Nachwuchs - und zwar bei den sogenannten Bambushaien. Drei Hai-Babies sind schon geschlüpft. Weitere Geschwister werden bald nachfolgen.

von Julia Resl Das Foto auf www.5min.at zeigt Julia Resl, Online Redakteurin.
2 Minuten Lesezeit(301 Wörter)

Seit vielen Jahren züchtet das Haus des Meeres überaus erfolgreich Bambushaie. Über 100 davon sind schon an Aquarienhäuser und Universitäten  in ganz Europa gegangen. Nun gibt es drei frisch geschlüpfte Jungtiere. Weitere Eier lassen noch einen faszinierenden Blick in die Embryonalentwicklung zu. Die Eikapseln wurden in der Kinderstube im 3. Stock extra so platziert, dass die Besucher mit etwas Glück, erste Bewegungen der Jungtiere im Ei live beobachten können.

auf dem bild von 5min.at ist ein ei eines haies zu sehen.
©Haus des Meeres
Im Inneren der Bambushai-Eier lassen sich Dotter und Embryo gut erkennen.

Hai-Babies zwischen 10 und 12 Centimeter groß

Die Tiere sind jetzt zwischen 10 bis 12 cm groß. Gut gefüttert durch die Tierpfleger können sie nun heranwachsen. Sie fressen am liebsten kleine Fischstücke, Muschelfleisch oder sogar Shrimps. Bambushaie gehören in die Verwandtschaft der Ammenhaie, sind Bodenbewohner und leben im Indopazifik. Sie werden etwa einen Meter groß und verlieren mit zunehmendem Alter das hübsche, gebänderte Farbmuster, das sie als Jungtiere tragen. Bambushaie lieben es, sich unter Korallen- oder Felsblöcken zu verstecken.

auf den bild von 5min.at sieht man bambushaie bei der paarung.
©Haus des Meeres

Wohl der Tiere steht bei Zucht an erster Stelle

Wissenschaftlich geführte Zoos arbeiten seit Jahren erfolgreich daran, immer mehr Tierarten selbst zu züchten. „Die Anzahl der Wildfänge in Aquarien wie dem Haus des Meeres ist verschwindend gering im Vergleich zu der Menge an Meeresfischen, die allein in Wien täglich zu Mittag auf den Tellern landen“, erklärt Zoodirektor Jeff Schreiner. „Wir setzen gezielt auf Nachzuchten und leisten damit einen wichtigen Beitrag zur nachhaltigen Haltung faszinierender Meerestiere. Sie sind bereits an unsere Haltungsbedingungen angepasst und erweisen sich im Vergleich zu Wildfängen als deutlich robuster und gesünder. Gleichzeitig stehen unsere Nachzuchten für mehr als nur einen kurzen Moment der Freude. Sie sind ein klares Zeichen für verantwortungsvolles und nachhaltiges Handeln, bei dem das Wohl der Tiere stets an erster Stelle steht.

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