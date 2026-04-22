Wiener Wohnen schickt hunderttausenden Mietern jetzt Post

2025 hat man bei Wiener Wohnen im Schnitt noch 2,53 Euro pro Quadratmeter an Betriebskosten bezahlen. Das sind übrigens jene Kosten, die tatsächlich angefallen sind, wie beispielsweise Wasser, Abwasser, Müll, Hausbetreuung, Versicherungen, Rauchfangkehrer, Schädlingsbekämpfung oder Entrümpelungen. Und wie die Stadt jetzt berichtet, kommt in Kürze in allen betroffenen Haushalten der Brief mit der Vorschreibung für das Jahr 2026 an. Basis bilden dabei die abgerechneten Gesamtkosten aus dem Jahr 2025 und auch die zu erwartenden Kosten etwa für Wasser, Abwasser, Müll und sonstige Kosten.

In 150 Anlagen sinken Betriebskosten

Und das Ergebnis ist durchaus erfreulich, wie die Stadt Wien nun berichtet. In nur sechs der rund 1.800 Wohnhausanlagen ist eine Erhöhung notwendig, in 150 Anlagen sinken die Betriebskosten sogar. Schlagend wird das ganze übrigens erst Mitte kommenden Jahres, wenn die Betriebskosten für das Jahr 2026 abgerechnet werden. Da kann es dann auch zu einer Gutschrift oder Nachforderung kommen – je nachdem, wie sich die individuellen Betriebskosten im Laufe des Jahres so entwickelt haben. Die Abrechnung für das Jahr 2025 kommen bis Ende Juni 2026 bei den Mietern an, heißt es in der Aussendung weiter. Betroffen sind übrigens rund 500.000 Menschen, die laut der Website von Wiener Wohnen im Gemeindebau wohnen.

Darauf weist Wiener Wohnen die Mieter „regelmäßig“ hin

Die Betriebskostenentwicklung bei Wiener wohnen liegt übrigens deutlich unter der allgemeinen Teuerung. So hat die Inflation zwischen 2020 und 2024 etwa 24 Prozent betragen, die Betriebskosten sind aber nur um sieben Prozent gestiegen. Man hat es übrigens selbst in der Hand, die Kosten zu reduzieren. „Weniger Wasserverbrauch und konsequente Mülltrennung senken langfristig die Abgaben und den Entsorgungsaufwand – und damit die Betriebskosten“, so die Stadt. Und abschließend: „Auch die Ablagerung von Sperrmüll und die in Folge notwendigen Entrümpelungen wirken sich negativ auf die Entwicklung der Betriebskosten aus. Darauf werden Mieter*innen regelmäßig hingewiesen.“