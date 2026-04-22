Am Wochenende: Bauarbeiten auf der A23 Südosttangente

Die A23 Südosttangente ist mit rund 200.000 Fahrzeugen pro Tag zwischen Prater und der Anschlussstelle Handelskai die am stärksten frequentierte Straße Österreichs. Am Knoten Prater finden am Wochenende Sanierungsarbeiten statt.

Tagsüber werden am Wochenende zwei Spuren befahrbar sein, nachts allerdings nur ein Fahrstreifen.

Tagsüber werden am Wochenende zwei Spuren befahrbar sein, nachts allerdings nur ein Fahrstreifen.

Auf der eigentlichen Prater Hochstraße wurden die Sanierungen bereits abgeschlossen. Am Knoten Prater sind allerdings in diesem Jahr an insgesamt drei Wochenenden noch Sanierungsarbeiten des Asphaltbelags zur Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit notwendig, heißt es von der ASFINAG ( Autobahnen- und Schnellstraßen-Finanzierungs-Aktiengesellschaft). Zusätzlich zum ohnehin schon hohen Verkehrsaufkommen auf dieser Straße kann es deshalb zu Verzögerugen kommen.

Samstag und Sonntag stehen Straßenarbeiten an

Konkret steht am kommenden Wochenende am Knoten Prater in Fahrtrichtung Graz in der Nacht von Samstag, den 25. April von 22 Uhr bis Sonntag, den 26. April um 11 Uhr nur ein Fahrstreifen zur Verfügung.Tagsüber werden zwei Fahrstreifen befahrbar sein. Die Nachtsperre von Sonntag, den 26. April ab 22 Uhr, wird bis Montag, den 27. April um 5 Uhr dauern. In diesem Zeitraum ist wiederum nur ein Fahrstreifen auf der Hauptfahrbahn frei.

Baustelle kann umfahren werden

Wichtiger Hinweis: Verkehrsteilnehmende können auch die Bypassspur am Knoten Prater Richtung St. Marx benutzen. So kann die Baustelle umfahren werden, bei St. Marx führt die Bypassspur wieder auf die Hauptfahrbahn der A 23 Richtung Graz.

Sanierungsarbeiten auch an zwei weiteren Wochenenden

Auch an zwei weiteren Wochenenden wird es Arbeiten geben – und zwar am Wochenende vom 23. – 25. Mai, sowie am Wochenende vom 30. Mai – 1. Juni. Danach sind die Sanierungsarbeiten für das Jahr 2026 abgeschlossen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 22.04.2026 um 11:42 Uhr aktualisiert