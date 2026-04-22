Autozulieferer schließt Werk in Herzogenburg: 330 Jobs betroffen

Im Bezirk Sankt Pölten plant der Autozulieferer Nemak eine Schließung seines Werkes in Herzogenburg im kommenden Jahr. Derzeit sind an diesem Standort 330 Mitarbeiter beschäftigt.

Die Produktion an dem Standort soll bis zum Ende des ersten Quartals 2027 eingestellt werden, bestätigte das Unternehmen mit Hauptsitz in Mexiko am Mittwoch per Aussendung einen entsprechenden Bericht der „NÖN“ („Niederösterreichische Nachrichten“).

Schlechte Marktentwicklung und wenig Produktionsvolumen

In einer Aussendung der Firma Nemk liegen die Gründe in der jüngsten Marktentwicklung und anhaltender niedriger Produktionsvolumina, die Aussichten für den Standort hätten sich verschlechtert. Nemak fertigt Aluminiumkomponenten für die Automobilindustrie. Das Werk in Herzogenburg hatte die mexikanische Firma vom Schweizer Industrieunternehmen Georg Fischer übernommen.

Ein „herber Schlag“ für die Stadt

Von einem „herben Schlag“ für die Stadt spricht Bürgermeister Christoph Artner (SPÖ), in „mehrfacher Hinsicht“. Neben der „330 Menschen und Familien, die nun mit großer Unsicherheit konfrontiert sind, was ihre berufliche Zukunft betrifft, vielfach verbunden mit Existenzängsten“ seien auch die wirtschaftlichen Auswirkungen für die Region erheblich. Es solle jetzt gemeinsam an Lösungen gearbeitet werden.