Blutiger Zwischenfall an der Donau: 19-Jähriger bei Streit verletzt

Nach einem Streit an der Donau wird ein 19-Jähriger mit Stichverletzungen ins Krankenhaus gebracht. Drei flüchtige Bekannte sollen ihn attackiert haben. Die Polizei ermittelt.

Am Dienstag, dem 21. April 2026 kurz vor Mitternacht alarmierte ein 19-jähriger Mann den Polizeinotruf, nachdem er am Treppelweg an der Donau Opfer einer schweren Körperverletzung geworden war. Gegenüber eingetroffenen Beamten des Stadtpolizeikommandos Brigittenau gab er an, von drei ihm flüchtig Bekannten im Zuge eines Streits mit einem Messer attackiert worden zu sein.

Fahndung verlief negativ

„Das Opfer hatte dabei Stichwunden im Bereich des rechten Oberschenkels und des Rückens erlitten. Die Täter flüchteten in Richtung Brigittenauer Brücke, eingeleitete Sofortfahndungsmaßnahmen verliefen negativ“, berichtet die Polizei. Der 19-Jährige wurde durch die Berufsrettung Wien notfallmedizinisch erstversorgt und in ein Spital gebracht. Es bestand keine Lebensgefahr. Das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Zentrum/Ost, hat die Ermittlungen übernommen.