Jugendliche Ladendiebe mit Samurai-Schwert und Messer angehalten

In Wien Donaustadt wurden Dienstag Mittag drei mutmaßliche Ladendiebe durch Mitarbeiter eines Supermarkts angehalten. In der Sporttasche eines 17-Jährigen fand die Polizei schließlich ein Samuraischwert und ein Messer.

Das Messer und das Schwert befanden sich in der Sporttasche eines 17-Jährigen.

Das Messer und das Schwert befanden sich in der Sporttasche eines 17-Jährigen.

Die Jugendlichen im Alter von 13 und 17 Jahren sollen versucht haben, hochprozentige alkoholische Getränke und Lebensmittel zu stehlen. Im Zuge der Durchsuchung der Tatverdächtigen und ihrer Taschen fanden die alarmierten Polizeibeamten das mutmaßliche Diebesgut.

Gegenstände in Sporttasche versteckt

In der Sporttasche des 17-jährigen Tatverdächtigen syrischer Herkunft wurden zudem

ein Küchenmesser und ein Samuraischwert sowie mehrere original verpackte Mobiltelefone, kabellose Kopfhörer und Ladegeräte vorgefunden, für die er keine Rechnungen vorweisen konnte. Alle Gegenstände wurden daraufhin sichergestellt. Der bereits polizeibekannte 17-Jährige wurde vorläufig festgenommen und gemeinsam mit den beiden 13-Jährigen österreichischen Staatsbürgern in eine nahegelegene

Polizeiinspektion gebracht.

17-Jähriger auf freiem Fuß angezeigt

Diese wurden in weiterer Folge ihren Erziehungsberechtigten übergeben. Der 17-Jährige wurde über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien auf freiem Fuß wegen des Verdachts auf Diebstahl angezeigt. Weitere Ermittlungen laufen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 22.04.2026 um 13:56 Uhr aktualisiert