Erneut schwerer Betrug durch falsche Polizisten

Die Betrugsserie durch falsche Polizisten reißt nicht ab. Im 4. Bezirk in Wien kam es erneut zu sogenannten "Polizeitricks". Das Opfer war diesmal ein 72-Jähriger, der um einem fünfstelligen Betrag gebracht wurde.

In mehreren Telefongesprächen gelang es der Täterschaft, die sich als Polizei ausgab, einen 72-jährigen Mann davon zu überzeugen, dass er im Visier einer Diebesbande stehe. Dienstag Abend wurde der ältere Herr schließlich von einer angeblichen Polizistin telefonisch dazu aufgefordert, als Lockvogel zu agieren und sowohl sein gesamtes Bargeld als auch seinen Goldschmuck in einer Tasche auf der Straße vor seinem Wohnhaus abzustellen. Die Polizei plane einen Zugriff auf die Bande, würde die Tasche genau beobachten und die Diebe dann bei Betreten auf frischer Tat festnehmen.

Mann stellt Tasche mit Gold und Schmuck vor die Tür und wartet

Der 72-Jährige kam dieser Aufforderung nach, stellte die Tasche ab und wartete in seiner Wohnung auf weitere Anweisungen. Als die Tasche wenig später jedoch verschwunden war und er keine weiteren Anrufe der vermeintlichen Polizistin erhielt, schöpfte der Mann Verdacht, deshalb alarmierte er die echte Polizei unter 133. Das Opfer bleibt auf einem fünftstelligen Betrag sitzen. Nun ermittelt das Landeskriminalamt.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 22.04.2026 um 14:27 Uhr aktualisiert