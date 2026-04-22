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/ ©BZS St. Pölten
das bild auf 5min.at zeigt polizisten beim retten eines schwans von der straße.
Der Schwan war anfangs nicht sonderlich erfreut über seine Rettung. Er ließ sich dann aber doch noch einfangen.
Krems-Land
22/04/2026
Rettungsaktion

Krems-Land: Polizeischüler retten verwirrten Schwan von Schnellstraße

Polizeischülerinnen und Polizeischüler waren gerade am Heimweg von einer Ausbildung, als sie auf der S33 auf Höhe Mautern einen Schwan auf der Überholspul herumirren sahen. Sie ergriffen sofort Hilfe.

von Julia Resl Das Foto auf www.5min.at zeigt Julia Resl, Online Redakteurin.
1 Minute Lesezeit(112 Wörter)

Die S33 wurde in diesem Bereich sofort gesperrt, während versucht wurde, den Schwan von der Fahrbahn zu dirigieren. Das gestaltete sich allerdings als nicht so einfach, denn das Tier zeigte sich nicht besonders begeistert von seiner Rettung.

Schwan fauchte und leistete Widerstand

Der Schwan fauchte in seiner Aufregung die Helfenden an. Schließlich gelang es einem Polizeischüler aber, das Tier in einem günstigen Moment zu fixieren. Gemeinsam konnte der große Entenvogel dann rasch und sicher von der Straße entfernt werden. Der Schwan blieb dabei natürlich unverletzt und ist nun wieder auf seiner natürlichen Wasserstraße unterwegs.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 22.04.2026 um 14:46 Uhr aktualisiert
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