14-Jähriger kündigt in Videospiel Amoklauf an Schule an

In Pernitz, Bezirk Wiener Neustadt, herrscht große Aufregung: Ein Bursche soll laut Berichten der "Krone" an der Neuen Mittelschule einen Amoklauf geplant haben. Man habe bei ihm eine Todesliste und Schreckschusswaffen gefunden.

Am PC soll der Bursche einen Amoklauf angekündigt haben. Seine Mitschüler schalteten die Polizei ein.

Am PC soll der Bursche einen Amoklauf angekündigt haben. Seine Mitschüler schalteten die Polizei ein.

In einem Videospiel soll ein Jugendlicher per Chat schriftlich angekündigt haben, einen Amoklauf an der Mittelschule begehen zu wollen. Besorgte Mitspieler hatten daraufhin Anzeige erstattet. Besonders alarmierend: Der Jugendliche soll bereits eine Todesliste mit Namen einiger Mitschüler erstellt haben.

Todesliste und Schreckschusspistolen

Eine Liste mit Namen, sowie auch mehrere Schreckschusspistolen wurden bei ihm gefunden und sichergestellt. Der 14-Jährige soll zuvor unauffällig gewesen sein, es gibt keine Berichte über vorherige Verhaltensauffälligkeiten. Laut Staatsanwaltschaft wurde ein U-Haft-Antrag gestellt. Er wurde von der Schule suspendiert. Weitere Ermittlungen sind noch im Gange.

Zwei weitere Drohungen anderer Schüler

Auch in Purkersdorf soll ein 15-Jähriger per Mail eine Amokdrohung geschickt haben, drei Wochen zuvor ein weiterer 15-Jähriger in Eichgraben. Alle drei Burschen wurden vorübergehend suspendiert. Laut Bildungsdirektion seien es haltlose Äußerungen gewesen, eine konkrete Gefährdung hätte es dabei nicht gegeben.







