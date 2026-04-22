Streit eskaliert: Mann droht Ex-Partnerin mit Gasdruckpistole

Ein schwerer Fall von häuslicher Gewalt hat sich Mittwochabend im 15. Wiener Gemeindebezirk zugetragen. In 22-Jähriger drohte seiner Ex-Freundin damit, ihre Wohnung in die Luft zu jagen.

Im Zuge eines Streits mit seiner Exfreundin soll ein 22-Jähriger ungarischer Staatsbürger damit gedroht haben, eine Gasleitung zu manipulieren und die Wohnung der Frau in die Luft zu sprengen. In weiterer Folge soll er dann eine ungeladene Gasdruckpistole gezogen und damit auf die 32-Jährige gezielt haben.

Frau konnte aggressiven Ex-Freund aus der Wohnung drängen

Der Mann soll auch mehrere Male den Abzug betätigt haben. Der Frau gelang es jedoch, ihren ehemaligen Lebensgefährten aus der Wohnung zu drängen und den Notuf zu wählen. Der 22-Jährige trat daraufhin mehrmals mit dem Fuß gegen die Wohnungstüre und ergriff schließlich die Flucht.

Verdächtiger wenig später angehalten und festgenommen

Dank der konkreten Personsbeschreibung konnten Beamte des Stadtpolizeikommandos Fünfhaus den Tatverdächtigen kurz darauf in der Sechshauser Straße anhalten und vorläufig festnehmen. Im Zuge seiner Durchsuchung wurde die Gasdruckpistole aufgefunden und sichergestellt. Gegen den Mann wurden ein Betretungs- und Annäherungsverbot und zusätzlich ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen. Die 32-Jährige und der gemeinsame dreijährige Sohn, der sich während des Vorfalls in der Wohnung befand, blieben unverletzt.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 22.04.2026 um 15:33 Uhr aktualisiert