Wechselhaft: So wird das Wetter am Donnerstag in Wien

Morgen zeigt sich das Wetter über der Bundeshauptstadt zweigeteilt. Während es tagsüber noch bewölkt sein kann, verspricht der Abend Besserung – allerdings frischt der Wind ordentlich auf.

Laut den Experten der GeoSphere Austria zeigen sich am Donnerstag „bis zum Nachmittag phasenweise dichtere Wolkenfelder, zumeist ohne Niederschlag.“ Es bleibt weitgehend trocken. „Gegen Abend löst sich diese Bewölkung ebenfalls auf.“ Ein kleiner Wermutstropfen bleibt jedoch, denn es ist mit „zunehmend auflebendem Nordwestwind“ zu rechnen. In der Früh liegen die Temperaturen bei rund 6 Grad und tagsüber hat es rund 18 Grad.