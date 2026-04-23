Hoher Besuch aus Marokko im Parlament

Im Fokus standen dabei zwei brennende Themen: Die Wirtschaft und der Kampf gegen illegale Migration. Die Verbindung zwischen Wien und Marokko ist keine neue Erfindung. Rosenkranz erinnerte an die langen diplomatischen Kontakte, die bis ins Jahr 1783 unter Josef II. zurückreichen. Marokko gilt für Österreich als „stabiler und verlässlicher Partner“ am afrikanischen Kontinent.

Handelsplus und Migrationsdruck

Die Zusammenarbeit trägt laut Außenminister Bourita bereits Früchte: Das Handelsvolumen zwischen den beiden Ländern ist zuletzt um stolze 23 Prozent gestiegen. Marokko habe die Zusammenarbeit im Kampf gegen illegale Migration deutlich intensiviert. Bourita betonte jedoch auch, dass die Verantwortung nicht allein bei den Transitländern liegen dürfe. Rosenkranz lobte indes die „dezente Diplomatie“ Marokkos, die vor allem dort wirke, wo sie gebraucht werde.