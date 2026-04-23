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Bild auf 5min.at zeigt ußenminister des Königreichs Marokko Nasser Bourita, Nationalratspräsident Walter Rosenkranz (FPÖ)
Am Foto: Außenminister des Königreichs Marokko Nasser Bourita, Nationalratspräsident Walter Rosenkranz (FPÖ).
Wien
23/04/2026
Brennende Themen

Hoher Besuch aus Marokko im Parlament

Hoher diplomatischer Besuch in Wien: Nationalratspräsident Walter Rosenkranz empfing den marokkanischen Außenminister Nasser Bourita zu einem Arbeitsgespräch.

von Nadia Alina Gressl Bild auf 5min.at zeigt Nadia Alina Gressl
1 Minute Lesezeit(131 Wörter)

Im Fokus standen dabei zwei brennende Themen: Die Wirtschaft und der Kampf gegen illegale Migration. Die Verbindung zwischen Wien und Marokko ist keine neue Erfindung. Rosenkranz erinnerte an die langen diplomatischen Kontakte, die bis ins Jahr 1783 unter Josef II. zurückreichen. Marokko gilt für Österreich als „stabiler und verlässlicher Partner“ am afrikanischen Kontinent.

Handelsplus und Migrationsdruck

Die Zusammenarbeit trägt laut Außenminister Bourita bereits Früchte: Das Handelsvolumen zwischen den beiden Ländern ist zuletzt um stolze 23 Prozent gestiegen. Marokko habe die Zusammenarbeit im Kampf gegen illegale Migration deutlich intensiviert. Bourita betonte jedoch auch, dass die Verantwortung nicht allein bei den Transitländern liegen dürfe. Rosenkranz lobte indes die „dezente Diplomatie“ Marokkos, die vor allem dort wirke, wo sie gebraucht werde.

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