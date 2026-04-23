Nach Schwangerschaft gekündigt: Wienerin kämpft für ihren Job

Ein neuer Job, ein klarer Plan und dann der Schock: Als eine Wienerin ihre Schwangerschaft bekannt gibt, verliert sie plötzlich ihre berufliche Zukunft. Doch sie gibt nicht auf und kämpft sich zurück.

Für Hannah H. lief zunächst alles nach Plan. Drei Monate lang arbeitete sie in einem neuen Job, der, wie in solchen Fällen üblich, zunächst befristet war. Danach sollte das Dienstverhältnis in eine unbefristete Anstellung übergehen. Ein deutliches Zeichen dafür hatte sie bereits: Der Dienstplan für den nächsten Monat war schon erstellt. Für sie war klar: Es geht weiter. Auch privat gab es Grund zur Freude: Sie erwartete ein Kind.

Die Wende nach der Schwangerschaft

Doch genau diese Nachricht änderte alles. Als Hannah ihrem Arbeitgeber von der Schwangerschaft erzählte, folgte die überraschende Reaktion: Das Dienstverhältnis werde doch nicht verlängert. Die junge Frau stand vor großen Problemen. Sie hatte bereits ein Kind zu versorgen, gleichzeitig keinen Anspruch auf Arbeitslosengeld und als Schwangere kaum Chancen, rasch eine neue Stelle zu finden.

Unterstützung im entscheidenden Moment

In ihrer schwierigen Lage wandte sich die Wienerin an die Arbeiterkammer. Dort wurde der Fall rasch geprüft und als klarer Fall von möglicher Diskriminierung eingestuft. Juristin Bianca Fadler übernahm den Fall und stellte sofort Forderungen: Die Nachzahlung aller offenen Entgeltansprüche bis zum Mutterschutz und die Anerkennung eines unbefristeten Dienstverhältnisses.

Arbeitgeber gerät unter Druck

Der Arbeitgeber versuchte zunächst, die Entscheidung zu rechtfertigen. Die Leistung der Mitarbeiterin sei nicht ausreichend gewesen, hieß es. Doch bei genauerer Prüfung zeigte sich ein anderes Bild: Es gab keine konkreten Vorwürfe, keine Verwarnungen, keine dokumentierten Probleme und auch kein Feedbackgespräch. Vor Gericht konnte diese Argumentation nicht standhalten. Noch bevor ein Urteil gefällt wurde, lenkte der Arbeitgeber ein. Offenbar wurde klar, dass die rechtliche Situation eindeutig ist. Das Ergebnis: Die Wienerin erhielt ihr unbefristetes Dienstverhältnis und zusätzlich wurden ihr über 9.000 Euro Entgelt nachbezahlt. Fadler: „Letztlich hat der Arbeitgeber wohl auch eingesehen, dass seine Argumentation stark hinkt. Sonst hätten wir das unbefristete Dienstverhältnis und die offenen Entgeltansprüche über 9.000 Euro wohl nicht im Vergleichsweg erhalten. In unserer Gesellschaft muss sich noch viel ändern. Eine Schwangerschaft darf keine Rolle dabei spielen, ob ein Dienstverhältnis verlängert wird oder nicht. So ist die Rechtslage!“