22-Jähriger mit 114 km/h im Stadtgebiet erwischt

Bei Geschwindigkeitskontrollen im Stadtgebiet von St. Pölten haben Polizisten Mittwochabend, am 22. April 2026 gegen 21.40 Uhr, einen 22-Jährigen erwischt, der mit 114 statt der erlaubten 50 km/h unterwegs war.

Auf der L100 haben die Beamten geblitzt, als gegen 21.40 Uhr plötzlich ein in Richtung Norden fahrendes Auto heranraste. Dieses hatte 114 statt der erlaubten 50 km/h am Tacho, berichtet die Polizei nun. Diese hielt das Fahrzeug daraufhin an und führten eine Kontrolle durch. Dem 22-jährigen Autofahrer aus Rumänien haben sie sogleich den Führerschein abgenommen, die Weiterfahrt wurde ihm außerdem untersagt. Und: „Er wird bei der zuständigen Bezirksverwaltungsbehörde angezeigt“, heißt es seitens der Beamten in einer Aussendung abschließend.