Von Auto erfasst: 77-Jähriger stirbt an Ort und Stelle

Im Gemeindegebiet von Kirchberg am Wagram hat der 77-Jährige aus dem Bezirk Tulln (Niederösterreich) seine Zugmaschine am Fahrbahnrand auf der L45 abgestellt, um Werkzeug aus ebenjener zu nehmen. Zur gleichen Zeit war eine 25-jährige Niederösterreicherin auf der Straße unterwegs und dürfte von der Sonne geblendet worden sein, wie die Polizei nun berichtet. Daher hat sie den Mann, der auf der Straße stand, übersehen und mit dem Auto erfasst. Der 77-Jährige erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen. Die L45 blieb daraufhin wegen der Bergungs- und Aufräumarbeiten noch bis etwa 22 Uhr für den gesamten Verkehr gesperrt, heißt es seitens der Beamten abschließend.