Häftling bei Zellen-Brand in Justizanstalt Stein verletzt

Kurz nach 6 Uhr musste die Feuerwehr Donnerstagfrüh, am 23. April 2026, zur Justizanstalt Stein in Krems (Niederösterreich) ausrücken. Dort wurde eine Rauchentwicklung in einer Zelle gemeldet.

Wie Medien berichten, ist in der Justizanstalt Stein zu einem Brandeinsatz gekommen. Der Insasse der betroffenen Zelle soll dabei an den Händen verletzt worden sein und eine Rauchgasvergiftung erlitten haben und von der Rettung versorgt werden. Warum und wie es zum Brand gekommen ist, ist nun Gegenstand von Ermittlungen und aktuell noch unklar. Im Einsatz standen die Betriebsfeuerwehr und die Freiwillige Feuerwehr Krems.