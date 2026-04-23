A23: Bauarbeiten bringen am Wochenende „teils erhebliche Staus“

Weil der noch zu sanierende Freilandbereich im Knoten Prater auf der A23 fertiggestellt werden muss, kommt es laut ÖAMTC am kommenden Wochenende zu Fahrstreifensperren. Man befürchtet "teils erhebliche Staus".

Zeitweise wird am Wochenende auf der A23 beim Knoten Prater in Richtung Graz nur ein Fahrstreifen frei sein.

Zeitweise wird am Wochenende auf der A23 beim Knoten Prater in Richtung Graz nur ein Fahrstreifen frei sein.

Laut ÖAMTC werden die Bauarbeiten auf der A23 im Bereich des Knoten Prater in Richtung Graz von Samstag, 25. April 2026 ab 22 Uhr, bis Montag, 27. April 2026 bis 5 Uhr, stattfinden. Vor allem von Samstag, 22 Uhr, bis Sonntag, 11 Uhr, und von Sonntag, 22 Uhr, bis Montag, 5 Uhr, steht dabei nur ein Fahrstreifen zur Verfügung. In der übrigen Zeit sind zumindest zwei Fahrstreifen befahrbar, so der ÖAMTC.

ÖAMTC-Experten rechnen auf A23 mit langen Staus

Die Experten des Clubs empfehlen, den Abschnitt vor allem am Sonntag zu meiden. „Teils erhebliche Staus werden nach Erfahrung der letzten Arbeiten bis zum Knoten Kaisermühlen bzw. Hirschstetten und auf die A22 zurückreichen“, erklärt man. Dabei rät man, unbedingt die Bypassspur im Knoten Prater zu nutzen. Und: „Auch auf den übrigen Donaubrücken wird es laut ÖAMTC zeitweise zu Verzögerungen kommen.“