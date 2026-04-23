Schwerer Unfall auf L121: Autofahrer kracht frontal in Baum

Wie die Polizei nun berichtet, ist ein 58-jähriger Pole zu dieser Zeit mit seinem Auto auf der L121 in Richtung Wien unterwegs gewesen. Aus bisher unbekannter Ursache ist er dann aber von der Straße gekommen und frontal gegen einen Baum auf der gegenüberliegenden Straßenseite gekracht. Ein nachkommender Autofahrer leistete Erste Hilfe und rief die Einsatzkräfte, der 58-Jährige wurde schließlich schwer verletzt mit dem Hubschrauber ins Universitätsklinikum nach St. Pölten geflogen. Die L121 ist wegen der Bergungs- und Aufräumarbeiten von 18.10 bis etwa 19.30 Uhr für den gesamten Verkehr gesperrt gewesen. Die Ermittlungen zur Unfallursache laufen nun, so die Beamten abschließend.