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Symbolfoto
Foto in Beitrag von 5min.at: Zu sehen ist ein Auto, das gegen einen Baum gekracht ist.
Der 58-Jährige musste vom Hubschrauber ins Krankenhaus geflogen werden.
Mauerbach
23/04/2026
Mittwochabend

Schwerer Unfall auf L121: Autofahrer kracht frontal in Baum

Bei einem schweren Unfall am frühen Mittwochabend, 22. April 2026 gegen 18 Uhr, stand auch der Rettungshubschrauber in Mauerbach (Bezirk St. Pölten, Niederösterreich) im Einsatz.

von Phillip Plattner Phillip Plattner Online-Redakteur Kärnten Steiermark
1 Minute Lesezeit(119 Wörter)

Wie die Polizei nun berichtet, ist ein 58-jähriger Pole zu dieser Zeit mit seinem Auto auf der L121 in Richtung Wien unterwegs gewesen. Aus bisher unbekannter Ursache ist er dann aber von der Straße gekommen und frontal gegen einen Baum auf der gegenüberliegenden Straßenseite gekracht. Ein nachkommender Autofahrer leistete Erste Hilfe und rief die Einsatzkräfte, der 58-Jährige wurde schließlich schwer verletzt mit dem Hubschrauber ins Universitätsklinikum nach St. Pölten geflogen. Die L121 ist wegen der Bergungs- und Aufräumarbeiten von 18.10 bis etwa 19.30 Uhr für den gesamten Verkehr gesperrt gewesen. Die Ermittlungen zur Unfallursache laufen nun, so die Beamten abschließend.

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