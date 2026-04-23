Steuerausgleich: Österreicherin bekommt auf einen Schlag 12.500 Euro

Jedes Jahr wieder steht im Frühjahr der Steuerausgleich für die Menschen in Österreich an. Für eine Niederösterreicherin, die sich für eine Beratung bei der Arbeiterkammer (AK) entschieden hat, wurde dieser zum Geldsegen.

Bereits seit 1. März 2026 ist der Steuerausgleich für das Vorjahr für alle Menschen in Österreich möglich. Bis Ende Februar mussten die Arbeitgeber nämlich die Jahreslohnzettel dem Finanzamt geschickt haben. Und auch dieses Jahr zeigt sich: Teilweise gibt es richtig viel Geld zurück. Die Arbeiterkammer (AK) Wien hat gegenüber 5 Minuten dabei schon von einem Fall berichtet. Alles dazu hier: 2 Kinder, 9.000 Euro: Familienvater holt sich jede Menge Geld zurück. In Niederösterreich hat eine Person überhaupt gleich rund 12.500 Euro bekommen.

So setzt sich hohe Steuergutschrift zusammen

Wie stark sich der Steuerausgleich finanziell auswirken kann, zeigt eben ein spezielles Beispiel aus der Beratungspraxis. Ausschlaggebend für die hohe Gutschrift von rund 12.500 Euro waren unter anderem „eine Auszahlung aus einem Sozialplan sowie außergewöhnliche Belastungen im Zusammenhang mit der Betreuung eines behinderten Kindes. Zudem wurden im Zuge der Beratung auch Vorjahre überprüft und zusätzliche Ansprüche geltend gemacht“, so die AK Niederösterreich exklusiv auf Nachfrage von 5 Minuten.

AK Niederösterreich: 5.100 Beratungstermine in zwei Monaten

In den ersten beiden Monaten habe man in Niederösterreich jedenfalls schon knapp 5.100 Beratungstermine durchgeführt. „Dabei zeigt sich deutlich: Viele Arbeitnehmer:innen lassen Geld aus den Vorjahren liegen„, so die Experten. Daher schaut man in der Beratung auch häufig die Vorjahre mit an. So ergeben sich auch hier zusätzliche Rückzahlungen, wie im oben genannten Fall. Denn: „Für die Arbeitnehmerveranlagung bleibt bis zu fünf Jahre rückwirkend Zeit.“

Antragsloser Steuerausgleich kann noch korrigiert werden

Auch ein Steuerausgleich, der bereits antragslos und damit automatisch durchgeführt worden ist, kann im Nachhinein noch korrigiert werden. Häufig bringt dieser nämlich nicht automatisch die maximale Gutschrift, da bestimmte Kosten aktiv selbst geltend gemacht werden müssen. Alles dazu unter anderem auch hier: 400 statt 800 Euro: Hunderttausende Österreicher verzichten auf Geld.

Machst du deinen Steuerausgleich immer? Ja, jedes Jahr Nicht immer, aber manchmal Nein, nie Was ist der Steuerausgleich? Ich arbeite noch nicht Keine Ahnung Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

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AK: Das sind die häufigsten Probleme beim Steuerausgleich

Die häufigsten Probleme sind, dass viele Arbeitnehmer nicht genau wissen, welche Kosten sie jetzt eigentlich absetzen können und welche Absetzbeträge ihnen zustehen. Ebenfalls problematisch ist für viele schon der Zugang zu ID Austria oder FinanzOnline. Der Anmeldeprozess für Letzteres hat sich mit Oktober 2025 nämlich verändert. Mehr könnt ihr auch hier nachlesen: Steuerausgleich: Österreicher müssen nach Änderung aktiv werden. Zu Unklarheiten und häufigen Fragen kommt es etwa bei Werbungskosten, der Pendlerpauschale, außergewöhnlichen Belastungen sowie Familien- und Absetzbeträgen. Aber auch Mehrfachbezüge sorgen oft für Unklarheiten. „Insbesondere weil hier im Nachhinein Nachzahlungen entstehen können“, wissen die Experten.

Wann man mit dem Steuerausgleich zur AK gehen sollte

Eine Beratung direkt bei der Arbeiterkammer empfiehlt man besonders bei komplexeren Situationen, „etwa bei mehreren Dienstverhältnissen, zusätzlichen Bezügen, Krankenständen, außergewöhnlichen Belastungen oder bei Kindern mit entsprechenden Absetzbeträgen“. Dann können die Experten nämlich dabei helfen, entweder viel Geld zurückzuholen oder die Rückzahlung an den Staat möglichst gering zu halten.