Polizei findet 1.027 Cannabis-Pflanzen in Wiener Garage

Bei einer Hausdurchsuchung in Wien-Floridsdorf konnten schon am 15. April 2026 gegen 18.45 Uhr mehr als 1.000 Cannabis-Pflanzen sichergestellt werden, wie die Polizei nun berichtet.

Beamte des Landeskriminalamts Wien haben in Zusammenarbeiten mit Beamten der Außenstelle Süd eine aktiv betriebene Cannabisaufzucht mit 1.027 Stück Pflanzen in einer Garage eines Gebäudes ermittelt und in weiterer Folge sicherstellen können. Im Einsatz standen bei einer Hausdurchsuchung auch die Sondereinheit Wega und Beamte des Stadtpolizeikommandos Floridsdorf. Vor Ort konnte ein 40-jähriger Serbe vorläufig festgenommen werden, er zeigte sich bei der Befragung durch die Polizei geständig und wurde in eine Justizanstalt gebracht.