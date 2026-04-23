Skip to content
Region auswählen:
/ ©5 Minuten
Ein Bild auf 5min.at zeigt die Rettung in Wien.
Die Wiener Rettung stand ebenfalls im Einsatz-
Wien / 21. Bezirk
23/04/2026
Verletzt

19-Jähriger nach Meinungsverschiedenheit von Kleintransporter gestreift

Wegen eines Verkehrsunfalls wurden die Beamten aus Floridsdorf Mittwochnachmittag, am 22. April 2026 gegen 15.40 Uhr, zu einem Parkplatz auf der Brünner Straße gerufen.

von Phillip Plattner Phillip Plattner Online-Redakteur Kärnten Steiermark
1 Minute Lesezeit(111 Wörter)

Beim Eintreffen der Polizisten wurde ein 19-Jähriger bereits von der Rettung versorgt und in weiterer Folge verletzt ins Krankenhaus gebracht, heißt es nun in einer Aussendung. Schon bad stellte sich heraus, dass es zwischen einem 36-jährigen Lenker eines Kleintransporters und dem 19-Jährigen, der kurz zuvor ein Auto lenkte, zu einer Meinungsverschiedenheit gekommen ist. Als der 19-Jährige parkte und zu Fuß weiterging, soll der 36-Jährige ihn daraufhin mit dem Seitenspiegel touchiert haben. Der 19-Jährige stürzte und wurde verletzt. Wegen des Verdachts der absichtlich schweren Körperverletzung wurde der Kleintransporter-Fahrer festgenommen und schließlich auf freiem Fuß angezeigt.

Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.
Mehr Interessantes

Folge uns auf: