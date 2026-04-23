19-Jähriger nach Meinungsverschiedenheit von Kleintransporter gestreift
Wegen eines Verkehrsunfalls wurden die Beamten aus Floridsdorf Mittwochnachmittag, am 22. April 2026 gegen 15.40 Uhr, zu einem Parkplatz auf der Brünner Straße gerufen.
Beim Eintreffen der Polizisten wurde ein 19-Jähriger bereits von der Rettung versorgt und in weiterer Folge verletzt ins Krankenhaus gebracht, heißt es nun in einer Aussendung. Schon bad stellte sich heraus, dass es zwischen einem 36-jährigen Lenker eines Kleintransporters und dem 19-Jährigen, der kurz zuvor ein Auto lenkte, zu einer Meinungsverschiedenheit gekommen ist. Als der 19-Jährige parkte und zu Fuß weiterging, soll der 36-Jährige ihn daraufhin mit dem Seitenspiegel touchiert haben. Der 19-Jährige stürzte und wurde verletzt. Wegen des Verdachts der absichtlich schweren Körperverletzung wurde der Kleintransporter-Fahrer festgenommen und schließlich auf freiem Fuß angezeigt.