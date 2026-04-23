19-Jähriger nach Meinungsverschiedenheit von Kleintransporter gestreift

Beim Eintreffen der Polizisten wurde ein 19-Jähriger bereits von der Rettung versorgt und in weiterer Folge verletzt ins Krankenhaus gebracht, heißt es nun in einer Aussendung. Schon bad stellte sich heraus, dass es zwischen einem 36-jährigen Lenker eines Kleintransporters und dem 19-Jährigen, der kurz zuvor ein Auto lenkte, zu einer Meinungsverschiedenheit gekommen ist. Als der 19-Jährige parkte und zu Fuß weiterging, soll der 36-Jährige ihn daraufhin mit dem Seitenspiegel touchiert haben. Der 19-Jährige stürzte und wurde verletzt. Wegen des Verdachts der absichtlich schweren Körperverletzung wurde der Kleintransporter-Fahrer festgenommen und schließlich auf freiem Fuß angezeigt.