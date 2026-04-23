Festnahme in Wien: Gestohlener E-Scooter führte Polizei zu Diebesgut

Digitale Fährte: Eine E-Scooter-Ortung führte die Wiener Polizei zu einem Depot mit Diebesgut. Ein 44-jähriger Tatverdächtiger wurde festgenommen.

Nach einem Scooter-Diebstahl in Penzing stellte die Polizei zahlreiches Diebesgut sicher, darunter Laptops und Fahrräder.

Nach einem Scooter-Diebstahl in Penzing stellte die Polizei zahlreiches Diebesgut sicher, darunter Laptops und Fahrräder.

Dank der Ortungsfunktion ihres entwendeten E-Scooters konnte eine Frau gestern Vormittag die Wiener Polizei direkt auf die Spur eines mutmaßlichen Diebes führen. Nachdem das Fahrzeug aus einem Stiegenhaus in Penzing gestohlen worden war, entdeckten Beamte den Scooter wenig später auf einem Gehsteig in der Nähe.

Taschen voller Elektronikgeräte

Dort stießen die Polizisten nicht nur auf das gesuchte Zweirad, sondern auch auf drei Fahrräder sowie Taschen voller Elektronikgeräte wie Laptops, Tablets und Mobiltelefone. Zwei Männer, die gerade dabei waren, die Gegenstände in ein Auto zu laden, konnten keine glaubwürdige Erklärung für deren Herkunft liefern.

Mann zeigte sich geständig

Ein 44-jähriger slowakischer Staatsangehöriger zeigte sich bei der Einvernahme schließlich geständig und gab an, einen Teil der Gegenstände bereits in der Vergangenheit gestohlen zu haben. Er wurde über Anordnung der Staatsanwaltschaft in eine Justizanstalt eingeliefert. Die Ermittlungen zu den weiteren sichergestellten Gegenständen dauern an.