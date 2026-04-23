16-Jährige ausgeraubt: Polizei nimmt drei Jugendliche fest

Drei Tatverdächtige konnten vom Landeskriminalamt Wien nun nach einem Raub ausgeforscht werden. Sie sollen im Jänner eine 16-Jährige geschlagen und ausgeraubt haben, heißt es seitens der Beamten.

Bei den Verdächtigen handelt es sich um zwei 15- und eine 16-Jährige (Staatsangehörigkeiten: staatenlos, Syrien, Irak). Sie sollen im Jänner im Haltestellenbereich des Matzleinsdorfer Platzes die 16-Jährige mit Fußtritten und Faustschlägen verletzt und ihr anschließend das Handy geklaut haben. Eine Freundin des Opfers war währenddessen ebenfalls anwesend und erinnert sich an das Geschehene. Auslöser des Raubes soll ein Streit gewesen sein.

16-Jährige in Justizanstalt, beide 15-Jährige angezeigt

Nach intensiven Ermittlungen der Beamten, sowie Zeugenaussagen konnte eine der 15-Jährigen und die 16-Jährige festgenommen werden, die zweite 15-Jährige wurde zur sofortigen Vernehmung vorgeführt, so die Polizei in einer Aussendung. Die Mädchen stritten die Vorwürfe teilweise ab und verweigerten die Aussage. Die 16-Jährige wurde in eine Justizanstalt gebracht, die beiden anderen Jugendlichen auf freiem Fuß angezeigt.