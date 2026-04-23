Steuerausgleich: Diese Probleme löst die AK besonders oft

Probleme mit dem Steuerausgleich? Wer kennt es nicht. Die Arbeiterkammer (AK) erklärt gegenüber 5 Minuten nun, womit sich die Niederösterreicher besonders häufig herumschlagen.

Die Arbeiterkammer spricht dabei gleich eine ganze Reihe an Problemen an.

Die Arbeiterkammer spricht dabei gleich eine ganze Reihe an Problemen an.

Alle Jahre wieder steht der Steuerausgleich in Österreich an. Wer sich vom Staat möglichst viel Geld zurückholen möchte, muss sich allerdings oft gut auskennen und einlesen. Diese Probleme spiegeln sich auch in der Beratung der Arbeiterkammer (AK) in Niederösterreich wider, wie man nun exklusiv gegenüber 5 Minuten erklärt. Häufig würde sich dort auch zeigen, dass viele Arbeitnehmer Geld liegen lassen würden. Daher schaut man sich in der Beratung nicht nur das aktuelle sondern auch die Vorjahre an, oft ergeben sich dadurch teils hohe, zusätzliche Rückzahlungen. Wie im Fall einer Niederösterreicherin, von dem wir berichtet haben. Alles dazu hier: Steuerausgleich: Österreicherin bekommt auf einen Schlag 12.500 Euro.

AK: „In der Beratung zeigen sich immer wieder typische Unsicherheiten“

Auf die Probleme, die die Menschen hierzulande immer wieder mit dem Steuerausgleich haben angesprochen, meint man seitens der AK: „In der Beratung zeigen sich immer wieder typische Unsicherheiten. Viele Arbeitnehmer:innen wissen nicht genau, welche Kosten sie absetzen können oder welche Absetzbeträge ihnen zustehen.“ Viele würden schon beim Einloggen scheitern. Der Login bei FinanzOnline hat sich ja mit vergangenen Oktober geändert, mittlerweile braucht man eine Zwei-Faktor-Authentifzierung oder die ID Austria. Alles dazu hier: Steuerausgleich: Österreicher müssen nach Änderung aktiv werden. „Oft besteht auch die Erwartung, dass mit einer eingerichteten ID bereits alle Daten automatisch vorliegen“, so die Experten, die aber wissen: „Tatsächlich müssen relevante Informationen weiterhin aktiv eingebracht werden.“

Machst du deinen Steuerausgleich immer? Ja, jedes Jahr Nicht immer, aber manchmal Nein, nie Was ist der Steuerausgleich? Ich arbeite noch nicht Keine Ahnung Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

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Diese Fragen haben Niederösterreicher zum Steuerausgleich

Viele Fragen sind auch inhaltlicher Natur. Dabei sind sich die Niederösterreicher vor allem bei den Werbungskosten, der Pendlerpauschale, außergewöhnlichen Belastungen sowie Familienleistungen und Absetzbeträgen besonders unsicher. „Auch bei Mehrfachbezügen – etwa bei zusätzlicher Pension – kommt es häufig zu Unklarheiten, insbesondere weil hier im Nachhinein Nachzahlungen entstehen können“, weiß man gegenüber 5 Minuten weiter.

Wann die AK eine Steuerausgleichs-Beratung anrät

Eine Beratung sehen die Experten jedenfalls dann als sinnvoll an, wenn komplexere Situationen vorherrschen. „Etwa bei mehreren Dienstverhältnissen, zusätzlichen Bezügen (z. B. Pensionen), Krankenständen, außergewöhnlichen Belastungen oder bei Kindern mit entsprechenden Absetzbeträgen.“ Grundsätzlich seien aber alle, die sich unsicher sind oder nichts verschenken möchten, bei einer Beratung „gut aufgehoben“, meint man seitens der AK abschließend.