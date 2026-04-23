Statt 2.700 Euro Nachzahlung: Zweifach-Mama bekommt jetzt tausende Euro

Alle Jahre wieder explodieren die Beratungen bei den Arbeiterkammern (AK) rund um diese Jahreszeit wegen des Steuerausgleichs. Die AK Niederösterreich schlüsselt gegenüber 5 Minuten nun einen ganz besonderen Fall auf.

Schon über 5.000 Beratungstermine zum Steuerausgleich vom vorigen Jahr haben die Experten der Arbeiterkammer (AK) Niederösterreich hinter sich gebracht seit März, heißt es aus der Presseabteilung. Dabei konnte einem Mann mit besonders komplexer Lebenssituation eine fünfstellige Summe zurückgeholt werden. Alles dazu hier: Steuerausgleich: Österreicher bekommt auf einen Schlag 12.500 Euro.

Hast du schon einmal die Hilfe der Arbeiterkammer in Anspruch genommen? Ja, schon mehrmals Ja, einmal Nein, noch nie Ich arbeite noch nicht Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

Bis bald auf 5min.at! Abgestimmt: Mal

Zweifach-Mama sollte dem Staat viel Geld zurückzahlen

Gegenüber 5 Minuten lässt man nun aber noch einen zweiten Fall Revue passieren. Bei diesem zeigt sich, wie sich ein Ergebnis komplett drehen kann. Eigentlich hätte eine Niederösterreicherin nämlich 2.700 Euro zurückzahlen müssen – unter anderem wegen einer Witwenpension. Doch die Zweifach-Mama ließ sich nicht unterkriegen und ging mit allem, was sie an Unterlagen hatte, zur Arbeiterkammer.

Aus Nachzahlung wurde Rückzahlung in ähnlicher Höhe

Dort konnte man ihr dann auch tatsächlich helfen. Aus der erwarteten Nachzahlung von rund 2.700 Euro wurde nämlich schnell ein Plus – und dieses sollte wachsen und wachsen. Die Experten haben mit ihr dann nämlich gezielt den Alleinerzieherabsetzbetrag für zwei Kinder, die Familienbeihilfe sowie weitere abzugsfähige Ausgaben geltend gemacht. Und plötzlich stand da eine Gutschrift in ähnlicher Höhe, womit man das Ergebnis bei der Frau um knapp 5.400 Euro vom Ausgangswert weg verbessert hat.

„Diese Beispiele verdeutlichen, dass sich eine genaue Prüfung und Beratung in vielen Fällen deutlich bezahlt macht – insbesondere bei komplexeren Lebenssituationen.“ Arbeiterkammer Niederösterreich auf Nachfrage von 5 Minuten

Welche Probleme die AK im Zusammenhang mit dem Steuerausgleich löst

Die Experten haben schließlich auch über die häufigsten Probleme beim Steuerausgleich berichtet, die sie beobachtet haben. Welche das sind, könnt ihr unter anderem hier nachlesen: Steuerausgleich: Diese Probleme löst die AK besonders oft. Und alles, was ihr über die diesjährige Arbeitnehmerveranlagung wissen müsst, erfahrt ihr außerdem noch hier: Ab 1. März: Steuerausgleich steht an – was du alles wissen musst.