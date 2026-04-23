Flughafen Berlin: Randalierer löst Notrutsche bei Flug nach Wien aus

Ein Abschiebeversuch am Berliner Flughafen hat am Donnerstagmorgen zu Verzögerungen und einem ungewöhnlichen Zwischenfall an Bord einer Austrian-Airlines-Maschine geführt. Wie mehrere Medien unter Berufung auf die dpa und APA berichten, musste ein Flug nach Wien teilweise geräumt werden, nachdem ein Schubhäftling randaliert hatte.

Was genau ist passiert?

Der Vorfall ereignete sich in einem Airbus A320, der planmäßig um 7 Uhr in Richtung Wien abheben sollte. An Bord befand sich ein pakistanischer Staatsbürger, der von den deutschen Behörden über Wien nach Zypern abgeschoben werden sollte. Da sich der Mann lautstark wehrte und massiv randalierte, entschieden die Sicherheitskräfte, ihn wieder aus dem Flugzeug zu führen, so in den Medienberichten. In dem daraus resultierenden Gerangel wurde die Notrutsche an der vorderen Tür wurde versehentlich ausgelöst. Die Folgen? Von den ursprünglich 161 Fluggästen durften nur 110 die Reise nach Wien antreten. Der Flieger hob schließlich mit einer Verzögerung von rund zweieinhalb Stunden ab, heißt es. Das Sicherheitssystem werde in Wien ausgetauscht.