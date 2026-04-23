ESC 2026 in Wien: Gehörlose Personen können die Musik fühlen

Musik sehen und fühlen: Der 70. ESC in Wien wird barrierefreier denn je. Mit Gebärdensprach-Kunst, Vibrations-Westen und Tast-Führungen setzt der ORF neue Maßstäbe für Inklusion.

Zum ESC 2026 bietet der ORF Sign Performances für alle 35 Songs und nutzt innovative Apps, um die Stadthalle für alle zugänglich zu machen.

Zum ESC 2026 bietet der ORF Sign Performances für alle 35 Songs und nutzt innovative Apps, um die Stadthalle für alle zugänglich zu machen.

Der 70. Eurovision Song Contest in der Wiener Stadthalle setzt neue Maßstäbe in Sachen Inklusion. Unter dem Motto „Barrierefreiheit für alle“ bietet der ORF gemeinsam mit der Stadt Wien und zahlreichen Partnern ein umfangreiches Servicepaket an, das weit über herkömmliche Fernseh-Untertitel hinausgeht, so in einer aktuellen Aussendung.

Musik zum Fühlen und Sehen

Ein besonderes Highlight sind die sogenannten Sign Performances. Sechs gehörlose Darsteller erarbeiten derzeit Choreografien für alle 35 ESC-Lieder. Dabei wird der Inhalt nicht nur in Gebärdensprache übersetzt, sondern durch Tanz und Mimik künstlerisch interpretiert. Auch soll es Vibrations-Westen geben. Gehörlose Menschen können so die Musik durch spezielle Westen, die Rhythmen in feine Vibrationen umwandeln, physisch spüren. Auch werden für blinde und sehbehinderte Menschen die visuellen Eindrücke der Shows live im Fernsehen und vor Ort beschrieben.

Inklusion in der Stadthalle und beim Public Viewing

In der Wiener Stadthalle sorgt das Team von „FullAccess“ für einen reibungslosen Ablauf. Es gibt Begleitservice, Ruhebereiche für neurodivergente Menschen (z. B. Autisten oder Menschen mit ADHS) und spezielle Backstage-Führungen zum Fühlen. Auch am Rathausplatz (Eurovision Village) wird Inklusion großgeschrieben: Eine überdachte Rollstuhl-Plattform, Hör-Unterstützungen und Ladestationen für E-Rollstühle stehen bereit. Auch Digital: Besucher können via Handy auf die Web-App Accessify.Live zugreifen. Ohne Download lassen sich so direkt am Smartphone Untertitel, Gebärdensprach-Videos oder Audio-Beschreibungen abrufen – egal ob in der Halle oder beim Public Viewing.