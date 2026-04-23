Milliarden-Projekt: Stockerau bekommt neues Großklinikum

Meilenstein für Niederösterreich: Mit dem neuen Schwerpunktklinikum in Stockerau wird die Gesundheitsversorgung im Weinviertel neu geordnet.

Niederösterreich setzt einen entscheidenden Schritt zur langfristigen Absicherung seiner Gesundheitsversorgung. Als Teil des „Gesundheitsplans 2040+“ wurde der Bau eines neuen Schwerpunktklinikums Weinviertel Süd in Stockerau beschlossen. Das Milliardenprojekt soll in den kommenden 10 bis 15 Jahren realisiert werden und bildet künftig gemeinsam mit dem Klinikum Mistelbach (Nord) das medizinische Rückgrat der Region.

Bündelung der Expertise und Jobgarantie

Das Vorstandsteam der NÖ LGA (Elisabeth Bräutigam, Bernhard Kadlec und Gerhard Dafert) begrüßt die Entscheidung als „Generationenprojekt“. Durch die Bündelung spezialisierter Leistungen an Schwerpunktstandorten soll die Behandlungsqualität gesteigert und die Ausbildung für medizinisches Personal verbessert werden. Für die aktuelle Belegschaft gibt es eine klare Zusage: Kein Mitarbeiter wird aufgrund der Veränderungen seinen Arbeitsplatz verlieren. Bis zur Fertigstellung des Neubaus bleiben alle bestehenden Strukturen in den derzeitigen Kliniken wie gewohnt erhalten.

Ein Netz für die gesamte Region

Das neue Klinikum ist Teil eines breiteren Versorgungssystems. Begleitend zum Neubau in Stockerau sieht der Plan vor: Einen neuen Gesundheits- und Pflegecampus in Hollabrunn. Den Ausbau von Primärversorgungszentren und Ambulatorien. Eine flächendeckende 24/7-Notfallversorgung im gesamten Weinviertel.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 23.04.2026 um 20:03 Uhr aktualisiert