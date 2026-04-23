Sonniger Start ins Wochenende: Bis zu 22 Grad in Wien

Das Wetter in Wien am Freitag zeigt sich von seiner besten Seite. Laut der aktuellen Prognose der GeoSphere Austria dürfen sich die Wiener auf einen strahlenden Frühlingstag freuen.

Das stabile Hochdruckwetter sorgt für ideale Bedingungen. Wie die Experten der GeoSphere Austria berichten, scheint „von der Früh bis zum Abend die Sonne über Wien von einem nahezu wolkenlosen Himmel“. Die Temperaturen in Früh liegen um die 8 Grad, die Tageshöchstwerte bei bis zu 22 Grad erwartet. Begleitet wird der Sonnenschein von einem „mäßigen Wind aus West bis Nordwest“.