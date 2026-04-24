Wien: Saisonstart für Mähboote, Donauinselschafe und Copa Cruise

An den Gewässern der Stadt nehmen Mähboote wieder ihren Betrieb auf, die beliebten Donauinselschafe sind zurück und auch das Inselboot „Copa Cruise“ steht vor seinem Comeback auf der Neuen Donau.

Mit dem Frühling erwachen auch Wiens Gewässer zu neuem Leben und bieten zahlreiche Möglichkeiten für Freizeit und Erholung. Rund um die Donauinsel, die Alte und die Neue Donau starten mehrere Angebote in die Saison und laden dazu ein, die ersten warmen Tage im Freien zu genießen.

Saisonstart auch für die Insel-Schafe

Ein wichtiger Beitrag zur Wasserqualität kommt dabei von den Mähbooten, die nach der Winterpause wieder im Einsatz sind. Sie sorgen dafür, dass Unterwasserpflanzen kontrolliert wachsen und Badegäste sowie Bootsfahrer freie Flächen vorfinden. Gleichzeitig wird das geschnittene Pflanzenmaterial nachhaltig weiterverarbeitet. Auch die beliebten Donauinselschafe sind wieder zurück und kümmern sich auf natürliche Weise um die Pflege der Wiesen. Ihr Einsatz gilt als besonders umweltfreundlich und fördert zudem die Artenvielfalt, da bestimmte Pflanzen stehen bleiben und Insekten Lebensraum finden.

©PID/VOTAVA

Für zusätzliche Mobilität und ein besonderes Erlebnis auf dem Wasser sorgt die „Copa Cruise“. Das elektrisch betriebene Inselboot verbindet mehrere Punkte entlang der Neuen Donau und ermöglicht eine entspannte Fahrt zwischen CopaBeach und dem Norden der Donauinsel.