25. Wiener Töchtertag verzeichnet Teilnehmerinnenrekord zum Jubiläum

Vom Experimentieren im Labor über das Programmieren von Apps bis hin zum praktischen Arbeiten im Handwerk – am 25. Wiener Töchtertag nutzen rund 6.200 Mädchen und junge Frauen die Chance, einen Schnuppertag in einem Wiener Unternehmen zu verbringen und dabei zukunftsfähige Berufsfelder abseits traditioneller Rollenbilder kennenzulernen. Im Jubiläumsjahr bietet der Wiener Töchtertag erstmals ein durchgängiges Programm vom Kindergarten (Töchtertag MINI) über die Volksschule (Töchtertag KIDS) bis zur Matura an. 303 Betriebe aus den Bereichen Technik, Digitalisierung, Handwerk und Naturwissenschaften beteiligen sich heuer und bieten den Teilnehmerinnen Einblicke in unterschiedliche Tätigkeitsbereiche. „25 Jahre Wiener Töchtertag zeigen, wie wichtig es ist, Mädchen und junge Frauen schon früh für Berufe in Technik, Digitalisierung, Handwerk und Naturwissenschaften zu begeistern. Mit dem Wiener Töchtertag setzt die Stadt Wien Impulse, die über den Aktionstag hinaus wirken, und ermutigt sie, ihre Zukunft selbst in die Hand zu nehmen und neue Wege zu beschreiten. Der Töchtertag beweist jedes Jahr, wie wichtig es ist verkrustete Rollenbilder aufzubrechen und damit Karrierechancen zu ermöglichen.“, so Frauenstadträtin Elke Hanel-Torsch.

© Stadt Wien/Christian Fürthner Frauenstadträtin Elke Hanel-Torsch

Besuch bei Siemens anlässlich 25 Jahre Wiener Töchtertag

Der Töchtertag findet heuer bereits zum 25. Mal statt. Zum Jubiläum besuchte Frauenstadträtin Elke Hanel-Torsch mit Siemens das allererste Töchtertag-Unternehmen. Die Erfolgsgeschichte des Wiener Töchtertags begann damals als Pilotprojekt mit nur einem Unternehmen und 200 Mädchen. Siemens ist nach wie vor ein verlässlicher Partner. Patricia Neumann, Vorstandsvorsitzende der Siemens AG Österreich, betont: „Mädchen- und Frauenförderung ist heute genauso wichtig wie vor 25 Jahren – trotz der Erfolge, die wir sehen, haben wir noch einen weiten Weg vor uns. Der Wiener Töchtertag ist für uns nicht nur ein fixer Bestandteil unseres Engagements, sondern auch eine wertvolle Gelegenheit, jungen Frauen praxisnah zu zeigen, welche spannenden Möglichkeiten MINT-Berufe bieten.“

Perspektiven erweitern und Rollenbilder aufbrechen

Ziel des Wiener Töchtertags ist es, Schülerinnen und Mädchen die Vielfalt an Berufen aufzuzeigen. Besonderes Augenmerk liegt dabei auf Berufen in den Bereichen Technik, Digitalisierung, Handwerk und Naturwissenschaften. Diese Branchen bieten attraktive Verdienstmöglichkeiten und Entwicklungschancen, Frauen sind jedoch nach wie vor unterrepräsentiert, wie auch die Statistiken zu Lehrlingszahlen zeigen.