Auto im Sumpf gelandet: Feuerwehr rückt zur Rettung aus

In Wiener Neudorf kam es am Donnerstag zu einer ungewöhnlichen Fahrzeugbergung: Ein Pkw geriet neben einem Feldweg in einen sumpfigen Bereich und musste von der Feuerwehr geborgen werden. Verletzt wurde dabei niemand.

Gestern Abend wurde die Freiwillige Feuerwehr Wiener Neudorf zu einer nicht alltäglichen Fahrzeugbergung alarmiert. Ein Pkw musste aus einem sumpfigen Schilfbereich neben einem Feldweg geborgen werden. Kurz zuvor kam der Lenker mit seinem Fahrzeug nahe des bekannten Palmers-Hochhauses vom Feldweg ab und kam in einem schilfbewachsenen, teilweise unter Wasser stehenden Bereich zum Stillstand. Die Insassen konnten sich unverletzt aus dem Pkw befreien und setzten daraufhin den Notruf ab. Nach dem Eintreffen der mit drei Fahrzeugen und 16 Mitgliedern ausgerückten Freiwilligen Feuerwehr Wiener Neudorf konnte der Pkw mithilfe des Abschleppfahrzeuges rasch geborgen und zurück auf den Feldweg gehoben werden. Erfreulicherweise war das Fahrzeug weiterhin fahrbereit und konnte die Fahrt eigenständig fortsetzen.