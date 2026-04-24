Rätselhafter Vorfall in Wien: Unfallopfer flüchten vor Ersthelfern

Nach einem schweren Verkehrsunfall sind zwei junge Männer zunächst von Ersthelfern aus einem verunfallten Fahrzeug befreit worden, flüchteten jedoch kurz darauf vom Unfallort. Die Polizei ermittelt.

Am Donnerstagabend, 23. April, sind Zeugen durch einen lauten Knall im Bereich der Felberstraße in Wien auf ein Fahrzeug aufmerksam geworden, welches auf der Seite lag und schwer beschädigt war. Die Zeugen verständigten umgehend die Polizei und eilten zu dem verunfallten Fahrzeug, um Erste Hilfe zu leisten.

Im Auto eingeklemmt, Unfallopfer flüchten nach Rettung

Im Fahrzeug befanden sich zwei junge Männer, die eingeklemmt waren. Den Ersthelfern gelang es, mithilfe eines herumliegenden Holzstücks die bereits beschädigte Windschutzscheibe weiter zu öffnen und die beiden jungen Männer aus dem Fahrzeug zu befreien. Unmittelbar nach ihrer Befreiung stießen die beiden Personen die Helfer zur Seite und flüchteten in unbekannte Richtung.

©LPD Wien

Unfall nimmt unerwartete Wendung

Im Zuge der weiteren Amtshandlung kontaktierte eine Betreuerin einer Wohngemeinschaft für Jugendliche die Polizei, da zwei ihrer Bewohner Blutspuren an den Armen aufwiesen. Einer der beiden, ein 18-Jähriger, gab gegenüber der Betreuerin an, in einen Verkehrsunfall verwickelt gewesen zu sein. In weiterer Folge sprang er jedoch aus dem Fenster der Wohngemeinschaft und rannte davon. Ein zweiter Beteiligter, 16 Jahre alt, gab an, sich nicht im Fahrzeug befunden zu haben. Seinen Angaben zufolge sei er vom Fahrzeug erfasst und zu Boden gestoßen worden, nachdem der 18-Jährige während der Fahrt die Kontrolle über das Fahrzeug verloren habe. Die beiden namentlich bekannten Tatverdächtigen wurden angezeigt. Durch den Unfall wurden keine weiteren Verkehrsteilnehmer gefährdet, da sich dieser auf einem Privatgrundstück ereignete, auf dem das Fahrzeug abgestellt war. Der Zulassungsbesitzer des Fahrzeugs wurde über den Vorfall in Kenntnis gesetzt.